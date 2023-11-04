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رياضة

قندوسي يرفع رصيده إلى 4 أهداف مع سيراميكا كليوباترا

عمر سلامي
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قندوسي يرفع رصيده إلى 4 أهداف مع سيراميكا كليوباترا
ح.م
أحمد قندوسي

رفع الجزائري أحمد قندوسي رصيده إلى أربعة أهداف مع ناديه سيراميكا كليوباترا، بعد تسجيله في شباك نادي بيراميدز.

وساهم قندوسي في الفوز الذي حققه ناديه سيراميكا أمام بيراميدز، في المباراة التي انتهت بثنائية نظيفة.

وسجل قندوسي الهدف الأول في د21، ليرفع بذلك رصيده إلى أربعة أهداف.

ويتألق اللاعب المعار من الأهلي، في المباريات الأخيرة مع ناديه، ما يؤكد تأقلمه في الدوري المصري، واستعادته لمستواه.

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