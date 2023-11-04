قندوسي يرفع رصيده إلى 4 أهداف مع سيراميكا كليوباترا

رفع الجزائري أحمد قندوسي رصيده إلى أربعة أهداف مع ناديه سيراميكا كليوباترا، بعد تسجيله في شباك نادي بيراميدز.

وساهم قندوسي في الفوز الذي حققه ناديه سيراميكا أمام بيراميدز، في المباراة التي انتهت بثنائية نظيفة.

جووووووووووول! أحمد قندوسي يواصل التألق ويحرز الهدف الأول لصالح سيراميكا كليوباترا في مرمى بيراميدز ⚽ pic.twitter.com/L6JW54Ool0 — Kora Plus (@KoraPlusEG) November 3, 2023

وسجل قندوسي الهدف الأول في د21، ليرفع بذلك رصيده إلى أربعة أهداف.

ويتألق اللاعب المعار من الأهلي، في المباريات الأخيرة مع ناديه، ما يؤكد تأقلمه في الدوري المصري، واستعادته لمستواه.