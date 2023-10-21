قندوسي يسجل هدفين في ظرف دقيقتين

قاد الجزائري أحمد قندوسي فريقه سيراميكا كليوباترا، للفوز على نادي الداخلية برباعية ضم الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتمكن قندوسي من تسجيل هدفين في ظرف دقيقتين، كما قدم تمريرة حاسمة.

وسجل قندوسي الهدفين الثالث والرابع لفريقه في الدقيقتين 34 و36، وتحصل على تنقيط 9.4 في تقييم موقع “سوفاسكور”.

أحمد قندوسي🇩🇿 جناح سيراميكا كليوباترا ضد الداخلية🇪🇬 هدفان ⚽️

1 أسيست 👟

52 تمريرة ناجحة-> 81% نسبة النجاح 🏒

فرصتان مصنوعتان 🔑

3 تسديدات على المرمى 🥅

مراوغتان ناجحتان من 2 🔃

2 ربح للالتحام من 4 ⚔️

رجل المقابلة بتقييم سوفاسكور 9,4 🎖 pic.twitter.com/UQJmtZsMMv — SofascoreAR (@SofaScoreARB) October 20, 2023

وبفضل تألقه في مباراة الداخلية نال قندوسي جائزة رجل اللقاء، حيث قام خلال المباراة بـ52 تمريرة ناجحة، وصنع فرصتين، كما قام بمراوغتين ناجحتين، وثلاث تسديدات.

وقال قندوسي بعد المواجهة: “سعيد بما قدمناه خلال مباراة الداخلية، لقد كان الفوز بها مهما لكي يتقدم الفريق في جدول الترتيب”.

وأضاف: “أحاول الاستفادة من قرار مدرب الأهلي كولر (الإعارة)، للعودة إلى القلعة الحمراء”.