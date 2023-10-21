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رياضة

قندوسي يسجل هدفين في ظرف دقيقتين

عمر سلامي
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قندوسي يسجل هدفين في ظرف دقيقتين
ح.م
أحمد قندوسي

قاد الجزائري أحمد قندوسي فريقه سيراميكا كليوباترا، للفوز على نادي الداخلية برباعية ضم الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتمكن قندوسي من تسجيل هدفين في ظرف دقيقتين، كما قدم تمريرة حاسمة.

وسجل قندوسي الهدفين الثالث والرابع لفريقه في الدقيقتين 34 و36، وتحصل على تنقيط 9.4 في تقييم موقع “سوفاسكور”.

وبفضل تألقه في مباراة الداخلية نال قندوسي جائزة رجل اللقاء، حيث قام خلال المباراة بـ52 تمريرة ناجحة، وصنع فرصتين، كما قام بمراوغتين ناجحتين، وثلاث تسديدات.

وقال قندوسي بعد المواجهة: “سعيد بما قدمناه خلال مباراة الداخلية، لقد كان الفوز بها مهما لكي يتقدم الفريق في جدول الترتيب”.
وأضاف: “أحاول الاستفادة من قرار مدرب الأهلي كولر (الإعارة)، للعودة إلى القلعة الحمراء”.

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