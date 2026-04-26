قويدري يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر

وزارة الصناعة الصيدلانية (شبكات)
جانب من اللقاء.

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الأحد 26 أفريل، بمقر الوزارة، ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر، فانويل هابيمانا، وفقا لما أفادت به الوزارة.

وحسب ذات المصدر، خصص اللقاء للوقوف على مدى تقدم أشغال ورشة التقييم الذاتي للنظام الوطني المعمول به في مجال الأدوية واللقاحات، وذلك في إطار المساعي لبلوغ “مستوى النضج 3” (ML3). وهو تصنيف دولي تمنحه منظمة الصحة العالمية يشير إلى وجود جهاز تنظيمي وطني “مستقر ومتكامل وجيد الأداء” للأدوية واللقاحات، وتسعى الجزائر لبلوغ هذا المستوى لتأكيد جودة الأدوية المحلية، تسهيل التصدير، وتعزيز مكانتها الإقليمية.

وهي الورشة، التي تضم فاعلين من عدة قطاعات وزارية وهيئات وطنية، على غرار قطاعات الصناعة الصيدلانية والصحة، إلى جانب الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، والوكالة الوطنية للأمن الصحي، ومعهد باستور الجزائر، والمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، ومحافظة الطاقة الذرية، والوكالة الوطنية للدم.

وتم في هذا الإطار، تكليف البروفيسور عبد الحكيم بوديس بمتابعة سير أعمال الورشة، كما تم الاتفاق على أن يكون شهر سبتمبر موعد استكمال عمل اللجنة، وإجراء التقييم النهائي لنيل شهادة النضج (ML3).

