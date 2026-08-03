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رياضة

كأس إفريقيا 2026.. هذا ما قاله مدرب المنتخب الجزائري للسيدات قبل مواجهة كينيا

عمر سلامي
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كأس إفريقيا 2026.. هذا ما قاله مدرب المنتخب الجزائري للسيدات قبل مواجهة كينيا
أرشيف
فريد بن ستيتي

أكد مدرب المنتخب الجزائري للسيدات، فريد بن ستيتي، أن تشكيلته ستبذل كل ما في وسعها أمام كينيا من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا 2026.

وقال بن ستيتي، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: ” سيحاول منتخب كينيا تعقيد مهمتنا، لكن أؤكد لكم أننا لن تراخيى إطلاقا، وسنبذل كل ما في وسعنا حتى لا نندم على أي شيئ بعد المباراة”.

وأضاف مدرب سيدات “الخضر”: “سنفعل كل ما يلزم حتى تكون هذه المباراة على مستوى عال جدا، ونأمل أن يقدم منتخب كينيا المستوى نفسه، لأننا نريد مشاهدة مباراة كبيرة قبل كل شيء”.

ويواجه المنتخب الجزائري للسيدات نظيره الكيني، سهرة اليوم الإثنين، بداية من الساعة التاسعة، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وفاز المنتخب الجزائري للسيدات، في الجولة الأولى على السنغال بثنائية نظيفة، قبل أن ينهزم بهدف دون رد أمام المنتخب المغربي، وسيسعى في المباراة الثالثة أمام كينيا، لحسم تأهله إلى ربع النهائي”.

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