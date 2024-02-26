-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 17 ولاية إلى غاية الخميس
رياضة

كأس الجزائر.. استعمال تقنية “الفار” بداية من الدور ربع النهائي

عمر سلامي
  • 133
  • 0
كأس الجزائر.. استعمال تقنية “الفار” بداية من الدور ربع النهائي
أرشيف
استعمال "الفار" بداية من ربع نهائي كأس الجزائر

قرّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم استعمال تقنية “الفار” بداية من الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجزائر، لهذا الموسم.

وأعلن نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد أمين مسلوق، بأن استعمال الجهاز المساعد للتحكيم “فار” هذا الموسم، سيكون اعتبارا من الدور ربع النهائي لكأس الجزائر.

و قال مسلوق خلال حصة رياضية للتلفزيون الجزائري: ” قررنا استعمال “الفار” هذا الموسم اعتبارا من الدور ربع النهائي لكأس الجزائر وذلك في الملاعب التي تتوفر على المعايير الدولية، والتي تتضمن على سعة 12 ألف مقعد، ومجهزة بقاعة صحافة وخاصة على جهاز لمحطات الفار”.

وأضاف: “ستقوم لجنة تنظيم كأس الجزائر، بزيارة الملاعب التي ستحتضن مباريات الدور ربع النهائي للمنافسة، آخذة بعين الاعتبار تنصيب جهاز الفار والنقل التلفزي”.

وتابع: “ستقتني الاتحادية أربع محطات متنقلة للفار، والتي ستتولى تغطية كل مباريات البطولة ابتداء من الموسم، 2024-2025.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: فتح تحقيق بِشأن أعمال شغب مباراة “باتنة- الحراش”

بِالفيديو: فتح تحقيق بِشأن أعمال شغب مباراة “باتنة- الحراش”

توغاي يحقق رقما مميزا مع الترجي في دوري أبطال إفريقيا

توغاي يحقق رقما مميزا مع الترجي في دوري أبطال إفريقيا

بِالفيديو: “نمّور” تفتكّ ميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز الفنّي

بِالفيديو: “نمّور” تفتكّ ميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز الفنّي

ثلاثة ملتقيات لاختيار أفضل حكام الرابطات الجهوية بسعيدة والبليدة وباتنة

ثلاثة ملتقيات لاختيار أفضل حكام الرابطات الجهوية بسعيدة والبليدة وباتنة

بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة لِمحرز

بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة لِمحرز

تقديم توقيت النّهائي الإنجليزي لِدواعٍ أمنية

تقديم توقيت النّهائي الإنجليزي لِدواعٍ أمنية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد