كأس الجزائر.. استعمال تقنية “الفار” بداية من الدور ربع النهائي

قرّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم استعمال تقنية “الفار” بداية من الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجزائر، لهذا الموسم.

وأعلن نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد أمين مسلوق، بأن استعمال الجهاز المساعد للتحكيم “فار” هذا الموسم، سيكون اعتبارا من الدور ربع النهائي لكأس الجزائر.

و قال مسلوق خلال حصة رياضية للتلفزيون الجزائري: ” قررنا استعمال “الفار” هذا الموسم اعتبارا من الدور ربع النهائي لكأس الجزائر وذلك في الملاعب التي تتوفر على المعايير الدولية، والتي تتضمن على سعة 12 ألف مقعد، ومجهزة بقاعة صحافة وخاصة على جهاز لمحطات الفار”.

وأضاف: “ستقوم لجنة تنظيم كأس الجزائر، بزيارة الملاعب التي ستحتضن مباريات الدور ربع النهائي للمنافسة، آخذة بعين الاعتبار تنصيب جهاز الفار والنقل التلفزي”.

وتابع: “ستقتني الاتحادية أربع محطات متنقلة للفار، والتي ستتولى تغطية كل مباريات البطولة ابتداء من الموسم، 2024-2025.