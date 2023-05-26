كأس الجزائر.. ثالث نهائي لـ “صقور الونشريس”

بات نادي جمعية الشلف مساء الجمعة، أوّل فريق يحجز لِنفسه مقعدا في نهائي مسابقة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وفاز فريق جمعية الشلف بِنتيجة (3-1) على نادي شبيبة الساورة، لِحساب الدور نصف النّهائي.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الدولي مصطفى غربال.

وسجّل ثلاثية “صقور الونشريس” كلّ من المهاجمين: محمد سويبع وياسين عليان ونور الإسلام فتوحي، في الدقائق الـ 17 والـ 47 والـ 53، على التّوالي. بينما أمضى توقيع “نسور بشار” لاعب الخطّ الأمامي محمد الأمين حامية، في الدقيقة الـ 75.

وشهدت المواجهة تطبيق تقنية الفيديو (الفار/ الصورتان المُدرجتان أدناه)، وهو أمر غير مسبوق في المنافسات المحلّية.

وكرّر “الشلفاوة” سيناريو 1992 و2005، وحينها خسروا النّهائي الأوّل أمام شبيبة القبائل بِهدف لِصفر، وبِميدان “أحمد زبانة” بِوهران، أيّام صانع الألعاب عامر بن علي ومتوسّط الميدان محمد طاليس، والمدرب مصطفى مكسي. وحصدوا كأس النّهائي الثاني والأخير بِالفوز (1-0) بعد الوقت الإضافي على اتحاد سطيف، بِميدان “5 جويلية 1962″، وبِلاعبين أمثال الحارس سمير حجاوي (رحمه الله) والمدافع سمير زاوي.

واللافت أن المدرب الحالي لِجمعية الشلف عبد القادر عمراني، هو التقني نفسه الذي قاد الفريق إلى إحراز كأس الجمهورية عام 2005.

أمّا شبيبة الساورة، وبِبلوغها المربّع الذّهبي، فقد سجّلت أفضل نتيجة لها. ذلك أن ربع نهائي الكأس نسخة 2017-2018 كان أحسن حصيلة لها.

ويكفي أبناء عاصمة الجنوب الغربي فخرا، أن فريقهم صار رقما أساسيا في معادلة البطولة الوطنية، ذلك أنّه عوّد أنصاره في المواسم القليلة الماضية على المراتب الطلائعية، والمشاركة الإفريقية والعربية.

ويلعب فريق جمعية الشلف نهائي كأس الجمهورية، مع الفائز من مباراة نجم مقرة وشباب بلوزداد.

وتُجرى مباراة نجم مقرة وشباب بلوزداد بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، مساء هذا السبت.

ويُقام النّهائي في تاريخ وتوقيت وملعب يضبطه اتحاد الكرة الجزائري لاحقا.