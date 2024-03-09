كأس العالم للجمباز.. الجزائرية كيليا نمور تتوّج بالذهب (فيديو)

توجت الجزائرية كيليا نمور بالميدالية الذهبية، في كأس العالم للجمباز، بباكو بأذربيجان.

وحازت نمور على الميدالية الذهبية في جهاز العمودين الغير متوازيين بعلامة 15.433.

وستخوض الجمبازية الجزائرية نهائي آخر ضمن هذه المنافسة، في اختصاص جهاز الحركات الأرضية.

تأدية كيليا نمور 🇩🇿 بنهائي جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات ضمن منافسات كأس العالم للجمباز بأذربيجان

كيليا نمور توجت بالذهبية بعلامة 15.433 بدرجة صعوبة 6.9 وعلامة أداء 8.533 🥇🥇🥇 pic.twitter.com/TRX6VX3a6S — Mohammed 🇩🇿 (@BenaliaMohamed) March 9, 2024

ونالت نمور الميدالية الذهبية في جهاز العمودين الغير متوازيين خلال مرحلة كأس العالم، التي جرت في ألمانيا شهر فيفري.

وضمنت البطلة الجزائرية المشاركة في فعاليات الألعاب الأولمبية باريس 2024.