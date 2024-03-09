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رياضة

كأس العالم للجمباز.. الجزائرية كيليا نمور تتوّج بالذهب (فيديو)

عمر سلامي
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كأس العالم للجمباز.. الجزائرية كيليا نمور تتوّج بالذهب (فيديو)
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كيليا نمور

توجت الجزائرية كيليا نمور بالميدالية الذهبية، في كأس العالم للجمباز، بباكو بأذربيجان.

وحازت نمور على الميدالية الذهبية في جهاز العمودين الغير متوازيين بعلامة 15.433.

وستخوض الجمبازية الجزائرية نهائي آخر ضمن هذه المنافسة، في اختصاص جهاز الحركات الأرضية.

ونالت نمور الميدالية الذهبية في جهاز العمودين الغير متوازيين خلال مرحلة كأس العالم، التي جرت في ألمانيا شهر فيفري.

وضمنت البطلة الجزائرية المشاركة في فعاليات الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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