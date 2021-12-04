كأس العرب حلّ جديد وإضافي للمنتخبات الجزائرية

يتابع الجزائريون بشكل كبير، في كل مكان، وبكل فئاتهم ما اقترح على تسميته بمونديال العرب، الدائر رحاها حاليا في ملاعب قطر، ومع مرور المباريات صار الجزائريون يتابعون كل الأفواج وجميع المباريات، وصاروا يعلقون على المباريات على مواقع التواصل الاجتماعي، بين معجب بهذا المنتخب أو ذاك اللاعب، وفي الحقيقة هم معجبون بالملاعب الباهرة والتنظيم الرائع ومستوى إخراج المباريات على التلفزيون، مقارنة بما نشاهده عندنا كما حدث في مباريات يوم الجمعة..

حيث قدّم التلفزيون الجزائري مباراتين في نفس الفترة، ضمن الدرجة الأولى من الدوري الجزائري ما بين غليزان وشباب قسنطينة وما بين وداد تلمسان وألمبي المدية، لكن الناس عرّجوا لمباريات الكأس العربية بالرغم من أن المنتخب الجزائري لم يلعب حينها.

لم يهتم أبدا الجزائريون بكأس العرب في نسخها السابقة، فهم في غالب الأحيان يغيبون عنها، ولا يعلم الجمهور أصلا مكان إقامتها ولا الفائز بها، ولكن في دورة قطر اهتموا بها منذ حفل الافتتاح الأسطوري إلى غاية دخول المنتخب الجزائري المنافسة، وسيواصلون المتابعة إلى غاية المباراة النهائية، بعد أن ارتفع المستوى وبلغ القمة في الجولة الثانية من دور المجموعات حيث عادت الفوارق ما بين المنتخبات الإفريقية والآسياوية للتقلص، وظهرت منتخبات قوية تلعب بطريقة احترافية راقية. وإذا وُضعت كأس العرب على السكة الصحيحة من حيث التوقيت، فإننا سنجد أنفسنا أمام منافسة محترمة جدا، لا تختلف من حيث القوة عن بطولة أمم إفريقيا فنيا، ولكنها أهم من حيث أجوائها والإمكانيات التي توفرها سواء لعبت في قارة آسيا، حيث تقدم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وحتى لبنان، ملاعب جميلة، كما تعتبر دول شمال إفريقيا أقوى بكثير من كل بلدان القارة السمراء باستثناء جنوب إفريقيا من حيث البُنى التحتية والنظام العام، ولو سنحت الظروف للاعبين من طينة رياض محرز وحكيم زياش والخزري ومحمد صلاح، للمشاركة في دورة قطر العربية، لما ترددوا، بسبب الجوّ العام للمنافسة وحماسها وما صارت تقدمه حاليا من سوسبانس.

سواء لعب المنتخب الأول أو الثاني من أولمبي ومحلي في كأس العرب فإن الفائدة كبيرة وتمنح المشارك مزيدا من الخبرة، وقد تنتهي هذه الدورة بميلاد العديد من اللاعبين والمدربين وحتى المنتخبات، وقد تدفع بعض البلدان ومنها الجزائر لرفع مستوى البنية التحتية للملاعب بعد أن اتضح بأننا متأخرين جدا مقارنة بالآخرين وبالنظر إلى شعبية الكرة في الجزائر.