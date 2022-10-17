كاتب سعودي عن دعم الجزائر لقرار “أوبك+”: موقف مهمّ لدولة مهمّة

وصف الكاتب والباحث السياسي السعودي مبارك آل عاتي، تعبير الجزائر عن دعمها لقرار “أوبك+” بشأن تخفيض إنتاج النفط، بأنه “موقف مهمّ من دولة مهمّة”.

جاء ذلك في ردّ آل عاتي على تغريدة للخبير في الشؤون الطاقوية نايف الدندني، يتحدث فيها عن دعم الجزائر للقرار الذي كان سببا في اتهامات أمريكية للسعودية بالانحياز إلى روسيا.

وبالفعل، اعتبر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، في تصريح سابق، أن قرار أوبك+ خفض الإنتاج “تاريخي وممتاز. ويصبّ في صالح استقرار الأسواق”.

تخفيض إنتاج النفط.. وزير الدفاع السعودي يردّ على واشنطن

أبدى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، استغرابه إزاء الاتهام الأمريكي لبلاده بالانحياز إلى جانب روسيا، على خلفية إقرار مجموعة أوبك+ تخفيضا جديدا في إنتاج النفط.

وقال بن سلمان في تغريدة على تويتر: “نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا”. مضيفا:”هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من حكومة أوكرانيا”.

وأشار الوزير السعودي في حديثه إلى تغريدة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أشاد فيها بما اعتبره “دعم المملكة لوحدة أراضي أوكرانيا”، بعد تصويتها لصالح قرار أممي يدين ضمّ روسيا لـ4 مقاطعات أوكرانية.

وفي تغريدة لاحقة، أضاف بن سلمان:”على الرغم من أن قرار أوبك، تم اتخاذه بالإجماع، ولدوافع اقتصادية بحتة. إلا أن البعض اتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا”. قبل أن يتساءل:”‏إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضا؟”.

مساعدات سعودية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حصول بلاده على مساعدات من السعودية، قيمتها 400 مليون دولار، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة (واس).

ووفق ما ذكرته “واس” يوم السبت، فقد أجرى زيلينسكي اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عبّر فيه عن “شكره لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة ضمّ روسيا لأربع مناطق أوكرانية”.

كما أعرب زيلينسكي عن “شكره وتقديره لقرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار”.

من جهته، أوضح ولي العهد السعودي أن “تصويت المملكة لصالح القرار، ينبع من دعمها للالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحلّ النزاعات بالطرق السلمية”.

وفي تغريدة على تويتر أكد زيلينسكي حديثه هاتفيا مع بن سلمان. مؤكدا أنه اتفق مع الأمير السعودي على “التواصل حول إطلاق سراح أسرى الحرب.. وتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا”.

وجاء تقديم السعودية مساعدات مالية لأوكرانيا، بالتزامن مع اتهامات أمريكية للرياض بالانحياز إلى موسكو، على خلفية قرار مجموعة أوبك + خفض إنتاج النفط.

وعبّرت الرياض عن رفضها لهذه الاتهامات التي جاءت على لسان الرئيس الديمقراطي جو بايدن. مؤكدة أن قرار أوبك + يهدف إلى الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية.