كاف تقرّر السماح للمنتخبات باستدعاء 27 لاعبا لـ”كان” كوت ديفوار

قرّرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، السماح لمدربي المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا كوت ديفوار باختيار قائمة تضم 27 لاعبا بدلا من 23.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه الرسمي أن الاتحاد الإفريقي، قرّر رفع عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات إلى 27 لاعبا، حيث يجب على اتحادية تقديم قائمة نهائية تتكون من 23 لاعبا أو 27 لاعبا كحد أقصى.

وتقدم القائمة النهائية للأمانة العامة للكاف، في موعد لا يتجاوز 10 أيام قبل المباراة الأولى، من بطولة أمم إفريقيا.

وتنص تعليمات “الكاف” على إرسال المنتخبات قائمة أولية تضم على الأكثر 55 لاعبا وذلك 30 يوما قبل انطلاق الدورة.

ويجب أن تضم القائمة النهائية لاعبين متواجدين ضمن القائمة الأولية.

وسيتمكن كل فريق في البطولة من اختيار 23 لاعبًا على ورقة المباراة من إجمالي عدد اللاعبين المسجلين في قائمة اللاعبين النهائية.

كما يجب أن تكون أرقام اللاعبين بين 1 و23، وإذا تم إدراج اللاعبين الأربعة الإضافيين، فيجب أن تكون أرقامهم بين 24 و27.

وكان رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم إدريس ديالو، قد أكد أول أمس في تصريحات له رفع ععد لاعبي المنتخبات المشاركة إلى 27 لاعبا، حيث قال: “أبلغنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأن مدربي المنتخبات الإفريقية بإمكانهم اختيار قائمة يصل عدد لاعبيها إلى 27 لاعبا للمشاركة في “كان”2023.

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Idriss Diallo, président de la FIF, au dîner avec la presse sportive à Dar Es Salam : « La CAF nous a donné une information selon laquelle les sélectionneurs peuvent prendre jusqu’à 27 joueurs pour la liste de la CAN. Donc, le coach Gasset peut prendre jusqu’à 27… pic.twitter.com/0MvsDtz8S4 — PROM’IVOIRE 🇨🇮 (@Prom_Ivoire) November 19, 2023

ويتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الرابعة في “كان” كوت ديفوار إلى جانب بوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا.