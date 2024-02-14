“كاف” يعيّن طاقم تحكيم مباراة شباب بلوزداد والأهلي المصري

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة شباب بلوزداد وضيفه الأهلي المصري، لحساب الجولة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا.

وسيدير اللقاء الحكم الرئيسي ساموال اويكوندا، بمساعدة مواطنيه موتوييمانا وموغابا.

وتلعب المباراة سهرة هذا الجمعة بداية من الساعة الثامنة بملعب 5 جويلية بالعاصمة.

ودخل شباب بلوزداد في تربص تحضيري بالمركز التقني بسيدي موسى تحسبا لمواجهة الأهلي المصري.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة رفقة يانغ أفريكانز بخمس نقاط، فيما يحتل ميدياما و”الشباب” المركز الثالث والرابع على التوالي برصيد 4 نقاط.