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رياضة

كان أقل من 17 سنة.. هذا ما قاله مدرب المغرب بعد الهزيمة في النهائي

عمر سلامي
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كان أقل من 17 سنة.. هذا ما قاله مدرب المغرب بعد الهزيمة في النهائي
ح.م
سعيد شيبا

قال مدرب منتخب المغرب لأقل من 17 سنة، سعيد شيبا، أن الهزيمة في النهائي قاسية على اللاعبين، مضيفا أن المنتخب السنغالي استحق التتويج.

وأضاف شيبا في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة النهائية لـ”كان” أثل من 17 سنة، التي حسمها السنغال لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد: “في الشوط الأول كانت لدينا حظوظ أكبر للتسجيل، لكن يجب الاعتراف أن المنافس فرض علينا ضغطا”.

وتابع: “منتخب السنغال يستحق التتويج، بالنظر إلى المشوار الذي قدمه طيلة مباريات البطولة، وبدورنا نهنئ أنفسنا على المستويات والانضباط والروح الرياضية”.

وأكد شيبا أن كأس إفريقيا، كانت أحسن تحضير لعناصر المنتخب المغربي للمشاركة في المونديال، وأن الخسارة في النهائي تعد جزءا من اللعبة.

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