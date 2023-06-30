كان بصدد تصوير “لايف”.. سقوط شاب من جسر بقسنطينة

الضحية لاعب كرة قدم

اهتز سكان حي بوذراع صالح بمدينة قسنطينة، الخميس، المتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على وقع فاجعة وفاة الشاب معوش ونزناجي البالغ من العمر 29 سنة، الشهير بلقب باتشيشي، وهو لاعب كرة تدرّج مع الفئات الشبانية لفريق مولودية قسنطينة، وشقيقه أحد أبطال الجزائر والقارة السمراء الحاليين في الملاكمة.

حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه المفاجئ، من أعلى جسر سيدي مسيد ـ قنطرة السبيطار ـ الحادثة الأليمة وبحسب ما ذكرت مصادر، وقعت في حدود الساعة الواحدة وربع بعد الظهر من نهار الخميس، عندما كان الضحية أعلى جسر سيدي مسيد يقوم بالتقاط صور تذكارية وفيديوهات مباشرة كما تعوّد على فعله خاصة في أيام العيد، في المناطق الخلابة لمدينته، بغرض إرسالها إلى أصدقائه من مدينة الجسور المعلقّة، قبل أن يفقد توازنه ويسقط على ارتفاع نحو 70 مترا، ما تسبب في هلاكه في عين المكان.

وصدمت الحادثة أهل وأصدقاء هذا الشاب، الشغوف بالصور وبالفيديوهات وبلعبة كرة القدم وباللباس الرياضي، وهو من عائلة رياضية محترمة، حيث شارك شقيقه الأصغر هشام في البطولة العالمية في طشقند التي انتظمت شهر ماي الماضي كما حصل في سنة 2019 على لقب بطل العرب في وزن 54 كلغ في القاهرة، وسار على نهج شقيقه ضحية الجسر الذي اختص في كرة القدم.