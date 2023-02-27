“كان 2025”.. تأخير الإعلان عن البلد المنظم إلى جوان

كان مقررا مارس القادم بمناسبة مؤتمر "الفيفا"

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” بصدد التفكير في تأخير الإعلان عن البلد المنظم لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 من شهر مارس إلى شهر جوان المقبل.

قال مصدر مقرب من “الكاف” للشروق الإثنين، إن هيئة موتسيبي أجلت تحديد موعد الإعلان عن البلد الذي يحتضن كأس أمم إفريقيا 2025 بعد انسحاب غينيا، من 16 مارس القادم برواندا بمناسبة المؤتمر التنفيذي للفيفا، الذي سيشهد إجراء الانتخابات التي ترشح لها فقط جياني أنفانتينو، إلى نهاية شهر جوان بمناسبة مؤتمر الكاف المقرر بالعاصمة البينينية لومي.

مصدر الشروق أكد أن أنفانتينو طلب من مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأخير مناقشة كل القرارات الخاصة بكرة القدم الإفريقية إلى الجمعية العامة للكاف المقررة شهر جوان بالبنين، من بينها انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي التي تخص تقريبا الست مناطق المكونة للكاف، وكذا تحديد من سيسند له شرف احتضان كأس إفريقيا 2025، وربما إعادة مراجعة “البند الذي ينص على أنه لا يمكن لأي بلد لا يملك عضوية كاملة في الأمم المتحدة الحصول على عضوية الكاف رغم أن ذلك يخرق كل مواثيق الرياضة للفيفا والكاف واللجنة الأولمبية الدولية، وهو ما يقطع الطريق أمام الصحراء الغربية لأي أمل في الانخراط في الكاف”، علما أن رئيس الفاف جهيد زفيزف وخلال الجمعية العامة التي جرت في تنزانيا الصيف الماضي، قرر مراجعة هذا البند إذ تحدث أمام كل أعضاء الجمعية العامة (54 عضوا) لضرورة تعديله، حيث تلقى يومها الثناء من أعضاء الجمعية العامة وهو ما جعل رئيس الجامعة المغربية (الذي غادر غاضبا بعد نهاية الأشغال) وبعض الموالين له يحاولون وبكل السبل العمل على الإطاحة بموتسيبي وسحب البساط منه، حيث اتضح له بأنه لا يخدم مصالح بلده، غير أن الجنوب إفريقي (أحد أغنياء القارة الإفريقية) والذي يعي جيدا المؤامرة التي تحاك ضده يحضر نفسه جيدا وبمساعدة أعضاء الجمعية العامة الذين تيقنوا أن هناك من يريد السيطرة والتحكم في دواليب الكاف… قضية للمتابعة.