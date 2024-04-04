كلمات جزائرية دخلت قواميس الاستعمار

هكذا انتقم المغتربون من المجتمع الفرنسي

أحدث المغتربون الجزائريون طفرة لغوية في قواميس لغة موليير وفيكتور هوغو وجان كوكتو.. وبعد أن حاولت فرنسا لقرن ونيف من الزمن طمس الهوية الجزائرية وتشويه لغتها بمفردات أعجمية، هاهي الآن تشرب من نفس كأس السموم، وفي عقر دارها. الشروق العربي تفتح المعاجم والقواميس الفرنسية لترى حجم الانتقام.

قائمة الكلمات الجزائرية والعربية عامة، التي دخلت القاموس الفرنسي، طويلة تتجاوز400 كلمة، قد نذكر أهمها ونبدأ بآخرها، وهي كلمة “واش”، وهي اختصار لـ”واش راك”، التي صارت تستخدم في مواضع كثيرة، واقترنت بجمل مثل: واش خويا؟ واش كوزان؟ ومعناه: كيف حالك؟ وصارت تراندا عالميا، خاصة بعد انتشارها في كلمات الأغاني وسيناريوهات المسلسلات والأفلام.

وفقًا لجان بروفو، مؤلف كتاب “أجدادنا العرب، ما تدين لهم به لغتنا”، فإن اللغة العربية هي اللغة الثالثة التي تدين لها المفردات الفرنسية بمعظم الكلمات. ووفقا لهذا الأخير، فإن غزو شبه الجزيرة الإيبيرية، وكذلك التجارة في البحر الأبيض المتوسط، غذى المفردات الفرنسية بهذه الكلمات ذات الأصل العربي والشمال إفريقي.

وقد تعلق الأمر في البداية، بالمجالات التقنية والعلمية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية ثم انتقل إلى الكلمات العامية.

من الكلمات العربية التي اقتحمت قواميس فرنسا أميرال، أرسنال، ألاميك، طبيب، أريكة، جبر، صفر، كحول، أروباز، متجر، وهناك مفردات قديمة جدا أصلها من العربية مثل ريح الموسون، وهي منحدرة من كلمة موسم.. وحين يستعمل الفرنسيون كلمة صدفة، يقولون: “هازار”، وهي مشتقة من “أزار”، الإسبانية التي بدورها تشتق من “زهر”.

في الحرب العالمية الثانية، كان الجنود الفرنسيون يستعملون كلمة “نوبة”، وتعني دور الحراسة، ومن ثم انتشرت بمعنى الحفل أو الزفاف.

تداولت أجيال من الفرنسيين كلمات جزائرية، واستعملوها في حديثهم، فيقولون: “احتسيت قليلا من الكاوة”، وتعني قهوة بطبيعة الحال.

في الآونة الأخيرة، تظهر بين الفينة والأخرى كلمات أقل نبلاً، تنتمي إلى تجارب الشباب في المدن، وتناقلتها فرق الراب والفرق الموسيقية مثل: زبل، خويا، بالك، شوية، هوس، حقرة. ويتداول الشباب الفرنسي حاليا كلمات لها معنى جزائري، حين يقولون: “نشعر بالسم”، ويعنون بها الكره والاستياء.

كلمات أخرى، تعكس التأثر الكبير للغة الفرنسية الحديثة باللهجة الجزائرية، مثل بلاد أو بليدار، يعني شخص من البلاد، وأيضا كلابس، ويعني كلب، ومابول وهو مهبول.

من الكلمات الفرنسية القديمة التي هي من أصل جزائري، كلمة باردا، يعني عدة المحارب، وقد استوحاها الفرنسيون إبان استعمارهم الغاشم للجزائر، زهاء قرن وثلاثين سنة، وهي مشتقة من كلمة “بردة”، أي الغطاء. كلمة قوربي، دخلت القاموس منذ عشرات السنين، هي أيضا من أصل جزائري، وليس عربيا، وتعني البيت الهش.

من الكلمات ذات الأصل الأمازيغي، التي يمكنك إيجادها في المعجم الفرنسي” فليسة”، وتعني نوعا من السيوف التي يعود أصلها إلى قبائل أفليسن