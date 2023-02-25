كلية أمريكية تشيد بإنجاز البروفيسور مليكشي الجديد

أشادت كلية كينيدي للعلوم في ماساشوستس بالولايات المتحدة، بوصول عدد مرات الاقتباس عن عالم الفيزياء الجزائري البروفيسور نور الدين مليكشي، في الأبحاث العلمية، إلى ما يفوق 10 آلاف اقتباس.

وقالت الكلية الأمريكية في تغريدة على تويتر يوم الخميس:”تهانينا لعميد كليّتنا نور الدين مليكشي، على وصوله إلى رقم 10.017 اقتباسا”.

واعتبرت الكلية وصول الاقتباسات العلمية عن أعمال البروفيسور مليكشي إلى هذا الرقم، “إنجازا رائعا. وشهادة على الأثر الذي تمثله أعماله على العلم”.

وأصبح مليكشي، الذي يحمل شهادة دكتوراه الفلسفة في الفيزياء من جامعة ساسكس البريطانية، عميدا لكلية كينيدي للعلوم منذ أكتوبر 2016.

والبروفيسور من مواليد الجزائر، وقد حصل على شهادته الجامعية الأولى في الفيزياء، من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا عام 1980.