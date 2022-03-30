“كل تدخلات غاساما موفقة وليست له أية مسؤولية في الإقصاء”

سليم أوساسي:

أكد الحكم الدولي السابق سليم أوساسي أن الحكم الغامبي باكاري غاساما الذي أدار المباراة المثيرة التي جمعت منتخبي الجزائر والكاميرون الثلاثاء المؤهلة لمونديال قطر 2022، لا يتحمل مسؤولية الإقصاء، حيث كان حسبه على العموم صائبا في قراراته، وكل تدخلاته صحيحة، حتى أن هدفي الأسود الجموحة صحيحين، خاصة الهدف الأول الذي حامت حوله الشكوك، وأن الحارس رايس وهاب مبولحي أصطدم بزميله عيسى ماندي وقائد منتخب الكاميرون الذي كان متحررا من الرقابة استغل كرة ساقطة معلنا افتتاح مجال التهديف عن طريق قذفة قوية، وأن هدف سليماني الذي سجله ورفضه مدلل الكاف بعد عودته لتقنية الـ”var”، حيث كان صائبا، لأن الكرة لمست يد الهداف التاريخي للمنتخب الوطني.

وأضاف سليم أوساسي أن الحكم تمكن بطريقة مضبوطة كيف يتحكم في توجيه المباراة حتى البطاقات الصفراء التي أخرجها كانت في محلها ولم يؤثر على نتيجة اللقاء رغم أن لاعبينا دخلوا في سلسلة من النقاشات معه في معظم فترات اللقاء، خاصة يوسف بلايلي، هذا ولم نحمل في الأخير الحكم غاساما مسؤولية الإقصاء، بل لاعبينا هم من انشغلوا بفرحة التأهل قبل الأوان، بعد تسجيل توبة هدف التعادل، وتناسوا أن الحكم غاساما لم يعلن بعد عن نهاية اللقاء، مع العلم أن كرة القدم تلعب إلى غاية الثانية الأخيرة منها والدليل على ذلك أن منتخب الكاميرون سجل هدف التأهل في الدقيقة الأخيرة أي 124، حيث كانت تفصل أشبال بلماضي دقيقة واحدة عن مونديال قطر، لكنهم للأسف الشديد ضيعوا التأهل في دقيقة واحدة.