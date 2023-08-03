كل ما يجب أن تعرفه عن المجلس الأعلى لضبط الواردات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 49)، المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ظهر الأربعاء، على مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات، من أجل “ضبط الواردات وحماية المنتوج المحلي”.

ويضمّ المجلس الخاضع لسلطة الوزير الأول، وزراء الخارجية، الداخلية، العدل، المالية، الطاقة، الرقمنة، البريد، الصناعة، الفلاحة، التجارة، النقل، السياحة، البيئة، والصيد البحري.

كما يضمّ المجلس الأمين العام لوزارة الدفاع، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحافظ بنك الجزائر، ومدير الجمارك، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.

ويرفع المجلس تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية، حول نشاطه ومدى تطبيق التدابير المقترحة لضبط الواردات ودعم المنتوج الوطني.

وينظر المجلس في أي مسألة ذات منفعة عامة واستراتيجية تخصّ عمليات الاستيراد، إلى جانب تكليفه بالمهام التالية: