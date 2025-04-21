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“كمين كسر السيف”.. هكذا دكت “كتائب القسام” قوتين صهيونيتين (فيديو)

الشروق أونلاين
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“كمين كسر السيف”.. هكذا دكت “كتائب القسام” قوتين صهيونيتين (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، فيديو لكمين “كسر السيف” الذي نفذه مجاهدوها ضد قوة صهيونية.

وقالت الكتائب أن “كمين كسر السيف” تم تنفيذه ضد قوة عسكرية الصهاينة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف العدو.

وأفادت الكتائب، في بيان عبر قناتها على “تلغرام”، بأن مقاتليها تمكنوا،  السبت، من تنفيذ الكمين الذي استهدف عربة جيب عسكرية من نوع “Storm” تتبع قيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة، باستخدام قذيفة مضادة للدروع، ما أدى إلى إصابات محققة في صفوف القوة.

وأضاف البيان: “فور وصول قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان لإنقاذ المصابين، تم استهدافها بعبوة مضادة للأفراد من نوع (تلفزيونية 3)، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها”.

كما تم استهداف موقع مستحدث لقوات جيش الاحتلال في المنطقة بأربع قذائف “RPG”، وقذائف “الهاون”.

وكان جيش الاحتلال أقر الليلة الماضية بمقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في هذه العملية.

وفي تفاصيل الهجوم المركب، قالت إذاعة الجيش إن مقاتلين من كتائب القسام خرجوا من أحد الأنفاق في بيت حانون واستهدفوا في البداية آلية عسكرية بصاروخ مضاد للدروع من نوع “آر بي جي”، أسفر عن إصابة 3 مجندات.

وأضافت أن عبوة ناسفة انفجرت لحظة وصول قوات إضافية إلى المنطقة لتعزيز القوة الأولى، وهو ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح خطرة.

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