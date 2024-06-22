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العالم

كوبا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني

الشروق أونلاين
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كوبا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني

أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.

وقال رودريغيز في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية إن “كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضد الكيان أمام محكمة العدل الدولية”.

وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقا مع “التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني”

وكانت جنوب أفريقيا قد لجأت نهاية ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدمت بشكوى تتهم فيها الكيان الصهيوني بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، في حربها على غزة.

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