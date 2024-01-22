كوت ديفوار تنهار وشبح الإقصاء يحوم حول “الفيلة”

انتهت مساء الإثنين مقابلات منتخب كوت ديفوار مُستضيف نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، وما زال ينتظر تأهّله من عدمه للدور ثمن النّهائي.

ومُنيت كوت ديفوار بِثاني هزيمة لها على التوالي، وكانت هذه المرّة ثقيلة بـ (0-4) أمام منتخب غينيا الإستوائية. في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وبدا أن منتخب “الفيلة” عجز عن تبديد ضغط استضافة المنافسات الكبيرة، وسقط في فخّ خسارتَين أمام نيجيريا (0-1) وغينيا الإستوائية. تُجبره على الانتظار حتّى سهرة الأربعاء المقبل وانتهاء دور المجموعات، على أمل التأهّل بِأفضل رتبة ثالثة، التي تُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.

وقبل ما فعلته مع كوت ديفوار، في أكبر مفاجأة خاصّة بِهذه البطولة الإفريقية. كانت غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، قد أوقفت سلسلة انتصارات “الخضر” والمُقدّرة بـ 35 مباراة بِلا هزيمة. بعد تفوّقها بِهدف لِصفر.

وفي مباراة أُخرى عن الفوج الأوّل، تغلّبت نيجيريا بِنتيجة (1-0) على منتخب غينيا بيساو.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتّالي:

1- غينيا الاستوائية 7ن

2- نيجيريا 7ن

3- كوت ديفوار 3ن

4- غينيا بيساو 0ن

وهكذا تأهّل منتخبا غينيا الإستوائية ونيجيريا لِثّمن النّهائي، نظير إقصاء غينيا بيساو. بينما ينتظر منتخب كوت ديفوار إسدال ستار دور المجموعات، وهو يُمنّي النّفس بِخطف تذكرة التأهّل بِأفضل رتبة ثالثة.

وبِخصوص صدارة الفوج، تتفوّق غينيا الاستوائية على نيجيريا، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+6/ +2)، عِلما أن المنتخبَين تعادلا بِهدف لِمثله في الجولة الأولى.

وباتت عدد المنتخبات المُتأهّلة للدور الثاني بِعدد أربعة فرق، وهي السنيغال وجزر الرّأس الأخضر وغينيا الإستوائية ونيجيريا. فيما سبقت غينيا بيساو كلّ المنتخبات في توديع “كان” 2024.