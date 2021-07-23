كورونا تفرض الإنقاذ!

بتسجيل ثالث أعلى نسبة نجاح في البكالوريا منذ الاستقلال

سجلت وزارة التربية الوطنية ثالث أعلى نسبة نجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 منذ الاستقلال، بعد النسبة الوطنية التي تعد الأعلى منها والتي سجلت في دورة جوان 2012 في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، بالمقابل فقد تم تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الراسبين إلى 176622 راسبا بنسبة وطنية لم تتجاوز 38.83 بالمائة، والذين تقرر بشأنهم عقد “مجالس استثنائية” مصغرة، قصد إعادة إدماجهم جميعا لتجنب طردهم إلى الشارع.

وتلقى مديرو الثانويات على المستوى الوطني تعليمات صارمة، تحثهم على ضرورة عقد مجالس طعون استثنائية مصغرة لفائدة التلاميذ الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، مطلع شهر سبتمبر المقبل مع الدخول المدرسي القادم، خاصة بعد ما تم تسجيل تراجع في عددهم إلى 176622 راسب، إذ تقرر التكفل بهم من خلال إعادة إدماجهم سواء على مستوى ثانوياتهم أو على مستوى ثانويات أخرى تقع في نفس المقاطعة الجغرافية بناء على معايير وشروط محددة ترتكز أساسا على السن والسلوك ومدى توفر المقاعد البيداغوجية، لتمكين أكبر عدد من التلاميذ من الإعادة كنظاميين، لتفادي طردهم إلى الشارع، وذلك جراء تسجيل نسبة نجاح وطنية مرتفعة تعد الثالثة منذ الاستقلال فقد بلغت 61.17 بالمائة.

وفرضت أزمة الوباء التي ضربت الجزائر والعالم بأسره، على وزارة التربية الوطنية اعتماد “نظام الإنقاذ” للسنة الثانية على التوالي جراء استمرار تمدد الفيروس القاتل، إذ تم اتخاذ قرار التخفيض في معدل النجاح من 10 من 20 إلى 9.50 من 20، بسبب ظروف التمدرس الاستثنائية التي طبعت الموسم الدراسي الجاري 2020/2021، وهو نفس القرار الذي اتخذته السلطات العليا في بكالوريا دورة سبتمبر 2020، حيث لجأت إلى التنزيل في معدل النجاح إلى 9 من 20 بدل 10 من 20، جراء انقطاع قرابة 10 ملايين تلميذ عن الدراسة لقرابة أربعة أشهر كاملة أي منذ 12 مارس 2020، وغلق كافة المؤسسات التربوية بشكل نهائي دون عودة.

وتصدرت شعبة رياضيات نتائج البكالوريا لهذه الدورة بنسبة نجاح وطنية بلغت 84.1 بالمائة، فيما أحدثت شعبة لغات أجنبية المفاجأة بتفوقها على باقي الشعب العلمية والتقنية، إذ تمكنت من افتكاك المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 74.7 بالمائة، في حين جاءت شعبة “تقني رياضي” في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح وصلت إلى 67.3 بالمائة، تليها في المرتبة الرابعة شعبة “علوم طبيعة وحياة” بنسبة نجاح بلغت 60 بالمائة، فيما احتلت شعبة آداب وفلسفة المرتبة الخامسة بنسبة نجاح قدرت بـ58.2 بالمائة بتسجيل ارتفاع في النسبة بـ5.6 بالمائة بمقارنة بدورة سبتمبر 2020، فيما جاءت شعبة “تسيير واقتصاد” في ذيل الترتيب بنسبة نجاح قدرت بـ51.2 بالمائة، بتسجيل ارتفاع في النسبة قدر بـ13.11 بالمائة مقارنة بالدورة الفارطة.

ومن جهته، اعتبر عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، خلال الندوة الصحافية التي نظمها أول أمس الخميس بمقر الوزارة الكائن بالمرادية الجزائر، أن نسبة النجاح قد عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، حيث تحسنت نسبة النجاح في جل الشعب، خاصة في شعبة تسيير واقتصاد. فيما دعا الوزير كل من تحصل على النتيجة عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف النقال إلى تفادي التنقل للمؤسسات التربوية، والاكتفاء بالوسائل الإلكترونية تطبيقا للتدابير الوقائية من فيروس كورونا وتفادي التجمعات.

في كل من ولايات تمنراست وعين صالح وعين قزام

52.51 بالمئة من التلاميذ تحصلوا على شهادة البكالوريا لدورة 2021

بلغ مقدار النجاح في شهادة البكالوريا بالولايات الثلاث، تمنراست وعين صالح وعين قزام، لدورة 2021، نسبة 52.51 بالمئة، أين تمكن أكثر من 1852 تلميذ من النجاح والحصول على شهادة البكالوريا من مجموع المترشحين، البالغ عددهم 3525 مترشح، حيث سجلت الولايات سالفة الذكر، مُجتمعة، ارتفاعا بسيطا، مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ حوالي 11 بالمائة.

بالمقابل، حققت التلميذة كاهنة حملاوي من ثانوية عبد الرحمان بن رستم بعاصمة الولاية تمنراست أكبر معدل نجاح، قدر بـ 18.19، بالمقابل حققت ثانوية الشهد بقادير ببلدية فقارة الزوى بولاية عين صالح، أكبر نسبة نجاح بالولاية فاقت 72 بالمائة. من جهة أخرى، اعتبر أولياء التلاميذ أن النتائج مقبولة، رغم الظروف المناخية الصعبة، نتيجة عدم مراعاة توقيت إجراء الامتحان، خلال شهر جوان، مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة، وهو ما يؤثر سلبا على عطاء التلميذ خلال أيام الامتحان.

الأحرار يتصدرون نتائج البكالوريا في جانت

تصدر المترشحون الأحرار نتائج البكالوريا بولاية جانت، بعد أن نال الفائزون بالشهادة نسبة نجاح قدرت بـ 53.18 بالمائة من مجموع 314 مترشح اجتازوا الشهادة، حيث كانت حصة الأسد من النتائج لشعبة الآداب والفلسفة بفوز 144 مترشح، فيما نال الشهادة ضمن الأحرار 8 مترشحين. أما في العلوم التجريبية، فقد فاز 11 مترشحا، ليكون بذلك العدد الإجمالي للناجحين 167، بينما كانت النتائج بالنسبة للمتمدرسين بنسبة نجاح 29.13 بالمائة وتخص تلاميذ ثانويتين هما ثانوية “تين هنان” بوسط المدينة وثانوية عمر بن الخطاب بحي إفري، بينما كشفت مصادر من القطاع أن أحسن معدل سجل كذلك على لدى فئة المترشحين الأحرار ببلوغه 15.97 ويعود للطالبة شنيني سلاف من شعبة العلوم التجريبية. واللافت خلال الامتحان الأخير، نيل عدد معتبر من المترشحين الأحرار معدلات قريبة من الجيد من قبيل 13 و14 على عشرين، وهي سابقة، فيما كانت النتائج انطلاقة جديدة للفائزين للتنقل إلى الجامعات بينما كانت صدمة للذين لم يسعفهم الحظ في نيل الشهادة.

61.65 % نسبة النجاح في شهادة البكالوريا بالبويرة

سجلت ولاية البويرة نسبة ناجح في امتحان شهادة البكالوريا بلغت 61.65 %، بارتفاع كبير مقارنة مع السنة الفارطة، وهو تقدم ملحوظ لهذا الموسم الدراسي بتضافر كل الجهود من أفراد القطاع التربوي بمختلف رتبهم، بحسب مدير التربية بالولاية صالح قرعيش وكذا الاستقرار الذي عرفه القطاع مؤخرا، في حين عاد التفوق الكبير لممتحني شعبة الرياضيات وبلغ أعلى معدل نجاح لتلميذ من ثانوية سي الحواس بالأخضرية بلغ 19.20.

وبحسب الإحصائيات المقدمة من طرف مديرية التربية بالولاية، فإن نسبة النجاح في الامتحان بلغت 61.65 بارتفاع عن النسبة الوطنية التي بلغت 61.17، حيث كان التفوق لشعبة الرياضيات بنسبة 94.12%، أما من حيث المؤسسات فعادت المرتبة الأولى لمتقنة سي لخضر بالأخضرية بنسبة نجاح فاقت 84%، مع تسجيل نجاح 2163 تلميذ بتقدير، لتعم الفرحة وتعلو الزغاريد في الكثير من بيوت العائلات والشوارع البويرية بمجرد إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي لديوان المسابقات، مساء أول أمس، معلنين عن الفرحة العارمة بنجاح أبنائهم وسط جو من البهجة والسرور.

51.14 نسبة النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا بالمسيلة

بلغت نسبة النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 بالمسيلة، 51.14 بالمائة، بحسب ما علمته “الشروق” من مصالح مديرية التربية بالولاية، في بيان لها تم نشره عبر صفحة المديرية في الفيس بوك.

وبحسب ذات البيان، فقد بلغ عدد المسجلين في الامتحان 12871 تلميذ، مع تسجيل حضور 12590 من المجموع الكلي. وبهذه النتيجة، فقد تحصل 6313 تلميذ من الجنسين على شهادة البكالوريا، من بينهم 10 بتقدير ممتاز، وهو ما يمثل 0.16 بالمائة و231 تحصلوا على تقدير جيد جدا، بما يعادل 3.66 % وكذا 9.93 بالمائة من الناجحين الذين تحصلوا على تقدير جيد، أي ما يمثل 627 ناجح، والبقية بتقدير قريب من الجيد.

ووفق الإحصائيات الصادرة عن ذات الجهات، فإن شعبة الرياضيات تصدرت نسبة النتائج بالنسبة للناجحين في حدود 71.21 % تليها شعبة تقني رياضي هندسة كهربائية في حدود 66.67 بالمائة، لغات أجنبية 63.82 % ثم تقني رياضي هندسة مدنية في حدود 60.74 بالمائة من تعداد الممتحنين، ثم شعبة تقني رياضي هندسة الطرائق بواقع 55.12 % وكذا شعبة العلوم التجريبية بـ 50.08 بالمائة ثم تقني رياضي هندسة ميكانيكية بما يعادل 45.59 بالمائة وكذا التسيير والاقتصاد بما يمثل 44.44 % وفي المركز الأخير شعبة آداب وفلسفة بنسبة قدرها 43 بالمائة.

ولدى مقارنتها لنتائج الموسم السابق، فقد تم حسب البيان تسجيل ارتفاع نسبة النجاح في حدود 08.20 بالمائة حيث لم تتجاوز خلال دورة جوان 2019 عتبة 41.94 % بالرغم من الظروف الاستثنائية للتمدرس خلال السنة الدراسية المنقضية وتداعيات أزمة فيروس كورونا.

من جهة أخرى، بادر أمس والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، مرفقا بأعضاء اللجنة الولائية للأمن، بالتنقل إلى مدينة حمام الضلعة، تزامنا مع الكشف عن النتائج، لتكريم بشرى ببون من ثانوية العلامة عبد الحميد بن باديس الواقعة بحي الحوران، صاحبة أعلى معدل ولائيا والثانية وطنيا بعدما تحصلت على 19.24 شعبة تقني رياضي هندسة كهربائية، وذلك كتكريم رمزي، نظير المعدل الذي ظفرت به، وذلك تشجيعا لها ودعما لها بهذه النتيجة المبهرة.