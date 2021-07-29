“كورونا” لن تمنع الرّبّاع بيداني من خوض الأولمبياد

قال الرّبّاع الجزائري وليد بيداني، الخميس، إن إصابته بِفيروس “كورونا” لن تمنعه من خوض أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو في رفع الأثقال.

وأوضح وليد بيداني في شريط فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أن الأطباء أعلموه بِامكانية شفائه من الإصابة بعد يومَين إلى ثلاثة أيّام من الآن. عِلما أن الامتحان الأولمبي للرّباع الجزائري ينطلق في الـ 4 من أوت المقبل.

ويخضع وليد بيداني حاليا رفقة أربعة مسؤولين – بينهم المدرب الوطني – أوفدهم الاتحاد الجزائري لِرفع الأثقال إلى طوكيو، للحجر الصّحّي.

وسافر وليد بيداني إلى طوكيو، بِصفته الرّبّاع الوحيد المُمثّل لِرياضة رفع الأثقال الجزائرية في الأولمبياد.

وينتمي الرّبّاع وليد بيداني (27 سنة) إلى فئة أكثر من 109 كلغ.

وكان وليد بيداني قد أحرز برونزية بطولة العالم لِرفع الأثقال، نسخة مدينة باتايا التايلاندية عام 2019.

فضلا عن ذلك، يحمل وليد بيداني – إبن بلدية مغنية (ولاية تلمسان/ المدرسة العريقة رفقة نظيرتها في بريكة بِباتنة) – في رصيده 17 ميدالية ذهبية، حصدها في منافسات دولية، آخرها في البطولة الإفريقية التي احتضنتها مدينة نيروبي عاصمة كينيا في ماي الماضي.

وكان فيروس “كورونا” – للإشارة – قد أبعد الدرّاج يوسف رقيقي عن أولمبياد طوكيو، وأيضا العدّاءَين بلال تابتي وجمال سجاتي، المُختصّين في سباق 800م، والمُصارع محمد فرج.