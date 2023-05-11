كوليبالي يحفز منتخب السنغال لأقل من 17 سنة قبل نصف النهائي
وجه الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، رسالة دعم وتحفيز لمنتخب السنغال لأقل من 17 سنة، قبل خوضه نصف نهائي كأس إفريقيا الجارية بالجزائر.
وقال كوليبالي: “السلام عليكم، لقد تابعت مباراة ربع النهائي أمام جنوب إفريقيا، لقد أديتم مباراة كبيرة والفعالية كانت حاضرة”.
وأضاف: ” الآن عليكم مواصلة الحلم، بالتألق في نصف النهائي وبلوغ النهائي، والتتويج بالكأس”.
🇸🇳 Kalidou Koulibaly sends a message to Senegal U17 team following their historic qualification to the #U17FWC 👇 https://t.co/engIO26Oii
— #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 (@CAF_Online) May 10, 2023
وتابع قائد منتخب السنغال: “يجب التركيز على نصف النهائي، وكل الشعب السنغالي خلفكم، وكل لاعبي المنتخب الأول يشجعونكم على المواصلة بخطى ثابتة”.
وحط منتخب السنغال الرحال صبيحة الخميس بعنابة تحسبا، لمباراة نصف النهائي.
ويواجه السنغال، الأحد المقبل، في نصف النهائي، المتأهل من مباراة نيجريا وبوركينافاسو.