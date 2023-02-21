كيف تحصل على دخل بالعملة الصعبة كمصدّر للخدمات في الجزائر؟

أدرج المركز الوطني للسجّل التجاري نشاط تصدير الخدمات الرقمية في قائمة النشاطات التجارية المعنية بالقيد في السجل.

وتسمح ممارسة هذا النشاط في الجزائر، بالاستفادة من التدابير الجديدة المتعلّقة بتمكين مصدّري الخدمات الرقمية من الحصول على عائدات خدماتهم بالعملة الصعبة بشكل كامل.

ويمكن للراغبين في ممارسة نشاط تصدير الخدمات الرقمية، والاستفادة من مداخيلهم كاملة بالعملة الصعبة، القيد في السجّل التجاري، في إطار نشاط “تصدير الخدمات الرقمية” الذي يرمز له بالرقم 703102.

وفي مارس 2021، صادق بنك الجزائر على تعديل يسمح لمصدّري الخدمات الرقمية، الذين يعملون لحسابهم الخاصة، ويقدّمون خدمات مختلفة لزبائن خارج البلاد، بالحصول على عوائدهم كاملة بالعملة الصعبة.

وجاء هذا التعديل بعد سلسلة من اللقاءات بين البنك ووزارة اقتصاد المعرفة، حول تسهيل نشاطات تصدير الخدمات الرقمية من الجزائر وتشجيعها.

بذلك، سيكون تحقيق دخل بالعملة الصعبة لمصدّري الخدمات الرقمية الجزائريين، على غرار مصمّمي الغرافيك، والمترجمين، وصناع المحتوى، والمسوّقين الإلكترونيين، ومقدّمي دورات التعليم عن بعد، نشاطا تجاريا قانونيا، ومؤهلا للقيد في السجل التجاري.

ويحتاج الالتحاق بالمجال إلى خطوتين، بحيث تتمثل الأولى في القيد بالمركز الوطني للسجّل التجاري كشخص طبيعي أو معنوي (شركة). أما الخطوة الثانية فهي طلب فتح حساب بنكي تجاري بالعملة الصعبة لدى بنك في الجزائر.

نشاط جديد في السجّل التجاري: البيع بالمرور على المنازل

من جهة أخرى، أصبحت ممارسة البيع والتسويق عبر الهاتف أو بالمرور على المنازل، نشاطا تجاريا معنيا بالقيد في السجل التجاري بالجزائر، بعد إدراجها في مدوّنة الأنشطة الاقتصادية.

وأدرج النشاط الجديد في قائمة النشاطات التجارية المعنية بالقيد في السجل التجاري، تحت تسمية “التجارة بالتجزئة لكل أنواع المنتجات بالمراسلة أو إلى غاية المنزل“.

ويرمز لهذا النشاط في القائمة الخاصة بنشاطات التوزيع بالتجزئة بالرقم 511145. وهو يسمح بتسويق كلّ أنواع المنتجات، باستثناء السلع الخاضعة لتنظيم خاص، أو تلك التي تمسّ بالآداب العامة أو البيئة.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 6)، فقد وقّع وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق قرارا يتضمّن تحيين قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.