كيف تستعد لشهر رمضان روحيا وجسديا؟

الاستعداد لشهر رمضان روحيا وجسديا أمر ضروري جدا من أجل أن يدرك المسلم رحمات هذه الأيام العظيمة وبركاتها، ويقبل على الصيام بطاقة عالية.

من أجل ذلك، يوصي الدعاة بالتخطيط لهذا الشهر من خلال برنامج يتضمن التقرب لله بمختلف الطاعات، بينما ينصح الأطباء بترك بعض عادات الأكل السيئة استعداد للصيام.

كيف تستعد روحيا؟

ادع الله أن يبلغك شهر رمضان

روي عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أنه قال: كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا دخل رجب قال: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»

استبشر بفضائل الشهر

استبشر بفضائل هذا الشهر، مثل: فتح أبواب الجنان، وغلق أبواب النار، ومغفرة الذنوب، ونول الرحمات، والعتق من النيران.

اعزم على ترك الذنوب والتوبة

اعزم على التوبة، إذ ترفع أعمال العام في شهر شعبان، ومن ثم يكون رمضان بداية سنة جديدة بعد رفع الأعمال، وهذا يقتضي التوبة من جميع الذنوب.

خطط مسبقا للاستفادة من رمضان

خطط للاستفادة من هذا الشهر العظيم، بوضع برنامج عملي لاغتنام أيام وليالي رمضان في طاعة الله تعالى، وقسِّم وقتك بين الأسرة، والقراءة، والنوم، والصلوات، والزيارات.

إعداد برنامج للدعاء والذكر

قم بإعداد برنامج خاص للدعاء والذكر حَدِّد فيه مطالبك، واكتب أدعيتك وأذكارك، واحرص على أن تجعل لك ذكرا وتسبيحا دُبر كل فعل تقوم به، ودُبر كل صلاة، وقبل النوم وبعده، وفي الأوقات البينية، وبين الأعمال الحياتية.

تعرَّف على جهد الصحابة والسلف

تعرَّف على جهد الصحابة والسلف، فكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع الأعمال وأقبل على قراءة القرآن، وكان الوليد بن عبد الملك يختم في كل ثلاث، وختم في رمضان سبع عشرة ختمة.

الامتناع عن العادات السيئة

امتنع عن عاداتك السيئة مثل: السهر العابث، والنوم المفرط، والطعام الكثير، والإعلام الهابط، والتسوّق الشَّرِه، والانترنت، وغير ذلك مما لا تبقى معه قوة الهمة في الطاعات.

اجتهد أن تصوم رمضان مرتين

اجتهد أن تصوم مرتين، وذلك بتفطير صائم كل يوم، لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا”.

حاسب نفسك يوميا

هيئ نفسك للمحاسبة يوميا، لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وحبذا لو حرصت على هذه المحاسبة بعد رمضان، وفقا لما كيف تستعد جسديا؟

إليك أهم التوصيات والنصائح لتحضير نفسك للصيام:

قلل تناول للكافيين تدريجيا

من أجل تقليل حدة الصداع الناتج عن انعدام الكافيين، يُنصح بالتقليل التدريجي من المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة أو الشاي، قبل بدء شهر رمضان بعدة أسابيع.

تغيير الساعة البيولوجية

ابدأ بتغيير الساعة البيولوجية تدريجيا عن طريق الاستيقاظ مبكرا تحضيرا لوجبة السحور، وحاول النوم لفترة قصيرة خلال ساعات النهار كي تعوّد جسمك على الراحة وتعوّض ساعات السهر والاستيقاظ المبكر، حتى لا تصاب بالصداع في شهر الصيام.

تجنب السكريات

ابدأ بتجنّب تناول الأغذية التي تحتوي على سكريات بسيطة، مثل: العسل، والمربى، والعصير، والحلويات والشوكولاتة، لأن هضمهم يتم بسرعة مما يسبب هبوطا حادا في مستوى السكر في الدم لاحقا.

تقليل الوجبات

يُنصح بالبدء قبل رمضان بتقليل الوجبات إلى وجبتين أو ثلاث في اليوم، بحيث تحتوي على أغذية يتم هضمها ببطء، والامتناع عن تناول الوجبات الخفيفة.

الامتناع عن الوجبات الدسمة

يُنصح بالانقطاع قبل رمضان عن المأكولات التي تتطلب مجهودا لهضمها، مثل: الحلويات، والمقالي، والنقرشات الجاهزة، ومنتجات الحليب كاملة الدسم.

التوقف عن التدخين

إذا لم تنجح في التوقف عن التدخين قبل رمضان، خفّض تدريجيا من عدد السجائر التي تدخنها أثناء النهار كي تعوّد جسمك على التغير الجديد، كما أوصى موقع webteb.