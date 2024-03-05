كيف تعرف أن الجبن والياغورت غير حقيقين؟

تعرض الأسواق الجزائرية عشرات الأنواع من الجبن والياغورت محاولة أن تقنع المستهلك بقيمتها الغذائية، ومذاقها اللذيذ، غير أنها بعيدة عن الشروط الصحية.

في حين تحاول الشركات التي تصنّع الجبن والياغورت أن تخفي عيوبهما بعبارات تكتب بخط رفيع جدا، وفي مكان لا ينتبه له أحد أنهما عبارة عن تحضيرة جبنية، أو تحضيرة لبنية، وليسا جبنا أو ياغورت خالصين.

هل حقا نشتري جُبنا وياغورت؟

بالرغم من أن إنتاج الأجبان والياغورت في كل العالم يخضع لقانون واضح يحدد المعايير، إلا أن ما يتم تسويقه في الجزائر ماعدا بعض العلامات، يبقى بعيدا عن المعايير العالمية، بل يشكل بعضه خطرا على صحة المستهلك لأن:

المنتجون يلجأون إلى تقليل كمية الحليب وتعويضها ببعض المضافات الأخرى، كإضافة المواد الدسمة النباتية عوض الحيوانية، وإضافة بعض المنكهات والملونات التي توحي للمستهلك بأنه يتناول جبنا أو ياغورت حقيقي.

ماالفرق بين الجبن والتحضيرة الجبنية؟

ليست كل الأجبان التي تباع في الأسواق أجبان حقيقية، بل هي عبارة عن تحضيرات جبنية لا غير، ولمعرفة ذلك يجب علينا:

– قراءة المكونات، فالأجبان تحتوي على نسب أكثر من الحليب، ونسب أقل من المضافات الكيميائية.

في حين أن التحضيرة الجبنية تحتوي على نسبة قليلة من الحليب، ونسب أكثر من المواد الدسمة النباتية والنشاء وبذلك تصبح أقل قيمة غذائية من الأجبان.

ما الفرق بين الياغورت والتحضيرة اللبنية؟

ليست كل أنواع الياغورت التي تباع في الأسواق ياغورت حقيقي، بل هي عبارة عن تحضيرات لبنية لا غير.

– الياغورت يحتوي على نسب أكثر من الحليب، وفواكه حقيقية ونسب أقل من المضافات الكيميائية.

في حين أن التحضيرة اللبنية تحتوي على نسبة قليلة من الحليب، ونسب أكثر من الملونات، المنكهات، والمواد الدسمة النباتية وحتى النشاء.

وبذلك، تصبح أقل قيمة غذائية من الياغورت، وفقا لما نشرته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ماهي أفضل أنواع الأجبان؟

الموتزاريلا

هي جبنة طرية تحتوي على نسبة أقل من الصوديوم والسعرات الحرارية مقارنة بمعظم أنواع الجبن الأخرى، كما أنه يحتوي على البروبيوتيك التي قد تفيد جهازك المناعي.

الفيتا

تحتوي على نسبة أعلى من الملح، ولكنها تحتوي على سعرات حرارية أقل من أنواع الجبن الأخرى، كما أنه يحتوي على CLA، وهو حمض دهني مرتبط بالتغيرات في مكونات الجسم.

الجبن القريش

عبارة عن جبن طازج متكتل ومملوء بالبروتين،إضافته إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في إبقائك ممتلئا وقد يدعم إدارة الوزن.

الجبن السويسري

يحتوي الجبن السويسري على كمية أقل من الصوديوم، وجرامات أقل من الكربوهيدرات مقارنة بمعظم أنواع الجبن الأخرى، بحسب موقعhealthline.

كيف تختار الجبن الطبيعي؟

-الجبن الطبيعي متساوٍ ويحافظ على شكله، وعند وضعه تحت الأشعة فوق البنفسجية، يكون لون الجبن الطبيعي دائما أصفر، وأي لون غيره يشير إلى أنه مغشوش.

– يجب الانتباه إلى لون السطح – يشير السطح الساطع جدا، إلى وجود فائض من الصبغة.

– يشير تشقق قطعة من الجبن عند طيها بزاوية قائمة، إلى أن الجبن يحتوي على مسحوق الحليب، أي أنه غير طبيعي.

– ظهور الدهن عند الضغط على قطعة جبن موضوعة على منديل ورقي يشير أيضا إلى وجود الدهون النباتية، بالإضافة إلى ذلك، يتشقق الجبن المغشوش عند تعرضه للهواء.

– السعر مؤشر مهم، لأن الجبن عالي الجودة، لا يمكن أن يكون أرخص من مكوناته، وفقا لموقع rtarabic.

نصائح عند شراء الياغورت

– يفضل دائما اختيار الياغورت الطبيعي الذي يحتوي على خمائر لبنية طبيعية، هذه الخمائر تساعد في تحسين الهضم وتعزز صحة الأمعاء.

– إذا كنت تبحث عن خيار صحي، فاختر الياغورت قليل الدسم، يحتوي على نفس الفوائد الغذائية مع تقليل السعرات الحرارية.

– تأكد دائما من تاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة قبل الشراء.

– بعض الياغورت قد يحتوي على سكريات مضافة، اختر المنتجات التي تحتوي على سكريات طبيعية موجودة في الحليب (اللاكتوز).

– تحقق من قائمة المكونات وتجنب المنتجات التي تحتوي على مواد حافظة أو مكونات اصطناعية، بحسب موقع santeplus.