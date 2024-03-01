كيف تعرف أن في بيتك مدمن مخدرات؟

غالبا ما تظهر على مدمن المخدرات علامات نفسية وجسدية وسلوكية تكشف تورطه في هذه الآفة الخطيرة، الامر الذي يستدعي التدخل السريع لإنقاذه.

في هذا المقال، سنتعرف على علامات الإدمان الواضحة، وطريقة التحدث مع المدمن، وكيفية إقناعه بتلقي العلاج قبل أن ينغمس أكثر في هذا الوحل.

ماهي العلامات التي تدل على الإدمان؟

العزلة

مدمن المخدرات يتوقف عن المشاركة في الأنشطة العائلية أو المناسبات العامة، ويفضل دائما الجلوس وحيدا ومنعزل عن الباقية.

فقدان الانتباه والتركيز

المخدرات تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي المركزي، لذا يعاني المدمن من ضعف الانتباه والتركيز.

التبلد

مدمن المخدرات شخص متبلد لا يهتم سوى بالمادة المخدرة، ولا يولي اهتمام لأي شيء أخر في حياته.

انخفاض الوزن

من أبرز علامات مدمن المخدرات خسارة الوزن سريعا بسبب انخفاض الشهية

طلب المال باستمرار

يحتاج المدمن المال بصورة مستمرة لشراء المخدر، وقد يلجأ إلى العنف والسرقة فقط للحصول على المادة المخدرة.

الأرق أو النوم المستمر

يلاحظ على الشخص المدمن أنه يعاني من كثرة النوم، وأحيانا أخرى عدم القدرة على النوم لساعات طويلة.

الكذب المستمر

يشعر المدمن بالخوف من معرفة العائلة أو الأصدقاء، لذا يلجأ إلى الكذب باستمرار لإخفاء حقيقة إدمان المخدرات.

إهمال النظافة الشخصية

لا يهتم المدمن بنظافته الشخصية ويهمل العناية الذاتية، حيث يرتدي الملابس المتسخة ولا يستحم لأيام متواصلة ويتوقف عن غسل الأسنان وغيرها.

التقلبات المزاجية

تؤثر المخدرات على الحالة النفسية والمزاجية للإنسان، فيعاني من نوبات انزعاج وتقلب مزاجي مستمر.

هالات سوداء

ظهور هالات سوداء حول عيني المدمن

نوبات الشك

المدمن تسيطر عليه مجموعة من الأفكار غير المنطقية، لذا يشعر دائما بالشك والريبة في الأشخاص من حوله ويتصرف بعدوانية غير مبررة.

دائرة أصدقاء مختلفة

من علامات اكتشاف المتعاطي هو تغير دائرة الأصدقاء، حيث يتقرب من أشخاص يتعاطون المخدرات ويساعدونه على شرائها.

التغيب عن المدرسة أو العمل

إدمان المخدرات يؤثر على سلوك المدمن، فيتغيب عن المدرسة أو العمل لفترات طويلة، وفقا لموقع

كيف تتكلم مع المدمن؟

إليك خطوات تقديم الدعم والتواصل معه بطريقة فعالة:

لا تتأخر في إنقاذه

لا تنتظر حتى يصل المدمن إلى حالة صحية سيئة أو يفقد وظيفته حتى تتحدث معه، بل تحدث معه فورا وبصراحة عن أهمية تلقي العلاج مبكرا.

أخبره بمخاوفك

أخبر الشخص بحرصك على ضمان سلامته والقلق حول الأضرار التي قد تصيبه، وقدم له بعض الأمثلة عن الأشخاص الذين عانوا من إدمان المخدرات.

استمع إليه

حتى إذا كنت لا تتفق مع الشخص في أفكاره، عليك الاستماع إلى ما سيقوله، ولكن لا تحاول مناقشته أو معارضته، فكلما شعر بأنك تنصت إليه كلما وثق بك لتلقي الدعم.

استعد للإنكار

ينكر معظم المدمنين على المخدرات حقيقة تعاطيهم، وقد يرفض مناقشتك، وتسيطر عليه مشاعر الغضب والهجوم، لأن معظمهم يشعر بالعار، ويحاولون بأي شكل إنكار وجود أي مشكلات.

تجنب التهديد

لا تهدد المدمن أو تحاول معاقبته لأن ذلك سوف يؤدي إلى الغضب، ويعزز شعوره بضرورة تعاطي المخدر للتخلص من الشعور بالذنب، عليك مساعدة المدمنين بطريقة هادئة مع طمأنتهم دائما، حسب موقع

كيف تقنع المدمن بالعلاج؟

هناك بعض الطرق التي ننصح بها للتعامل مع المدن وإقناعه بالعلاج:

– يجب عليك أولا أن توطد علاقتك مع المدمن وتتعامل معه بهدوء ولا تشعره بالقلق والتوتر من أنه مدمن.

-لا تيأس في التعامل مع المدمن فسوف تجد في البداية رفض المدمن لخضوعه للعلاج من الإدمان، يجب عليك المحاولة معه مرة أخرى حتى تصل إلى إقناعه بالعلاج.

– يجب عليك أن تصطحب المدمن للطبيب المختص لعمل الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لوضع برنامج علاجي مناسب يتناسب مع حالته.

– يجب عليك أن تنصح المريض بحب بأنك تخاف على مستقبله وعلى صحته لكي يقتنع بالعلاج، وفقا لموقع sahelnalk.