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رياضة

كيليا نمور تتأهل إلى 3 نهائيات في كأس العالم للجمباز

عمر سلامي
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كيليا نمور تتأهل إلى 3 نهائيات في كأس العالم للجمباز
ح.م
كيليا نمور

تأهلت نجمة المنتخب الجزائري للجمباز، كيليا نمور إلى 3 نهائيات في منافسة كأس العالم ألمانيا 2024 .

وستتواجد نمور في نهائي الحركات الأرضية، بالإضافة إلى نهائي عارضة التوازن، ونهائي المتوازي مختلف الارتفاعات.

وتأهلت كيليا نمور إلى نهائي الحركات الأرضية برصيد 12.833 نقطة.

كما تأهلت البطلة الجزائرية إلى نهائي عارضة التوازن برصيد 14.133 نقطة.

وضمنت كيليا نمور تواجدها في نهائي العارضتين المتوازيتين مختلفتي الارتفاع بعد تصدر التصفيات برصيد 15.433 نقطة، وهو النهائي المرتقب السبت.

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