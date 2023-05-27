لأول مرة.. أزيد من 42 ألف حاج جزائري سيؤدون مناسك الحج هذا العام (فيديو)

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، السبت، أن أزيد من 42 ألف حاج جزائري معنيون بأداء مناسك الحج هذا العام.

وأوضح بلمهدي أنه لأول مرة في “تاريخ الجزائر يصل عدد الحجاج الجزائريين إلى أزيد من 42 ألف”، كما أكد “حرص الدولة على توفير الوسائل اللازمة لمرافقة الحجاج من أجل أداء مناسكهم في أحسن الظروف”.

وأضاف وزير الشؤون الدينية: “البعثة ستكون متكونة من عدة قطاعات وستعمل بالتنسيق مع السلطات السعودية على توفير كافة الشروط التي من شأنها تسهيل مهمة الحجاج خلال تواجدهم في البقاع المقدسة”.

وحث ذات المسؤول أعضاء البعثة ذي يبلغ عددهم 865 عضوا على “تنفيذ توجيهات السلطات العمومية وتكثيف العمل التوعوي والعمل من أجل تشريف صورة الجزائر”.

وستنطلق أول رحلة للحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، يوم 1 جوان القادم.