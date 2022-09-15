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الجزائر

لأول مرة منذ الاستقلال.. ألواح إلكترونية لإحصاء السكان

الشروق أونلاين
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لأول مرة منذ الاستقلال.. ألواح إلكترونية لإحصاء السكان
أرشيف
الجزائر

لأول مرة منذ الاستقلال، سيستخدم أعوان الإحصاء العام للسكان في الجزائر، ألواحا إلكترونية ذكية، حسب ما كشف عنه وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل.

وقال شرحبيل في ندوة عقدها يوم الخميس حول عملية الإحصاء العام للسكان إنّ “استخدام وسائل تكنولوجية حديثة في عملية هيكلية بهذا الحجم، يعتبر قفزة نوعية في تاريخ الإحصاء بالجزائر”.

وتنطلق عملية الإحصاء السادسة في تاريخ البلاد، بداية من 25 سبتمبر الجاري، لتستمرّ إلى غاية 9 أكتوبر 2022.

وسيشمل الإحصاء العام جمع معلومات ذات طابع اجتماعي وديموغرافي واقتصادي حول أفراد الأسر الجزائرية، على غرار بيانات الزواج، التنقل، الهجرة، التربية، والتعليم.

كما سيتطرق الأعوان القائمون على العملية إلى المعطيات المتعلقة بالاستفادة من الخدمات العمومية الرئيسية، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

كما ستضمّ العملية إحصاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص بدون مأوى. مع التعرف على خصائص المباني والمساكن وغير ذلك.

وتم تكوين أكثر من 61.000 عون لإجراء الإحصاء العام للسكان، منهم 51 ألف عونا مكلّفا بالإحصاء، و8.032 عونا مراقبا، بالإضافة إلى أكثر من 2.000 عون احتياطي.

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