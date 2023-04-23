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رياضة

لاعبان عالميان يرفعان القبّعة لِمحرز

علي بهلولي
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لاعبان عالميان يرفعان القبّعة لِمحرز
ح.م

امتدح لاعبان عالميان القدرات الفنّية الرّهيبة التي يحوزها النّجم الجزائري رياض محرز.

جاء ذلك بعد تسجيل محرز ثلاثة أهداف، وقيادته فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس إنجلترا.

وكتب اللاعب الدولي الإسباني السّابق سيك فابريغاس عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مُشيرا إلى محرز: “عبقري”.

وسبق لِفابريغاس أن حاز مع منتخب إسبانيا كأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2008 و2012، فضلا عن تتويجات أخرى على مستوى الأندية.

أمّا اللاعب الدولي الإنجليزي المُعتزل جيرمين ديفو، فقال في تصريحات له عبر شبكة قنوات “سكاي سبورتس” البريطانية: “بِصراحة، لمّا يكون محرز في يومه، لا يُمكن إيقافه. هذا أمر دأب عليه منذ عدّة سنوات. ثلاثيته كانت مُستحقّة. كان مُذهلا اليوم (السبت). يا له من لاعب فذّ!”.

وكان جيرمين ديفو قد دخل إلى أرضية الميدان بديلا في ربع ساعة الأخير، من عمر مباراة منتخب بلاده إنجلترا والجزائر، في كأس العالم 2010 بِجنوب إفريقيا.

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