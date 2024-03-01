لاعبون جزائريون درّبهم بيتكوفيتش

سبق للنّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش تدريب لاعبين جزائريين، يوجد بينهم مَن ارتدى زيّ “مُحاربي الصّحراء”.

ودرّب التقني بيتكوفيتش نادي بوردو الفرنسي ما بين صيف 2021 وفيفري 2022، وحينها أشرف على ثلاثة لاعبين جزائريين، وهم: المدافع عبد الجليل مديوب (26 سنة)، ومتوسّط الميدان ياسين عدلي (23 سنة)، وصانع الألعاب مهدي زرقان (24 سنة).

وسبق لِمديوب خوض المباراة الودّية لـ “الخضر” أمام نيجيريا، بِالنّمسا عام 2020، وشارك زرقان في مواجهة الضّيف الزيمبابوي بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022. أمّا عدلي، فما زال يتردّد في تمثيل ألوان الجزائر أو فرنسا، عِلما أنه لم يلعب لِأيّ منتخب في فئة الأكابر، نظير مشاركته مع الفئات الصّغرى لـ “الديكة”.

وتحت إمرة المدرّب فلاديمير بيتكوفيتش في نادي بوردو، خاض مديوب 8 مقابلات رسمية وسجّل هدفا، نظير 6 مواجهات لِزرقان. بينما لعب عدلي أساسيا في جلّ المقابلات الرّسمية التي أشرف عليها هذا التقني، مُسجّلا هدفا ومُوزّعا 4 تمريرات حاسمة.