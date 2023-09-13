لاعبو “الخضر” يثمنون الفوز المحقق أمام بطل إفريقيا

أكد لاعبو المنتخب الوطني، على أهمية الفوز المحقق أمام السنغال، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين سهرة الثلاثاء، بالعاصمة داكار.

وقال مسجل هدف الفوز فارس شايبي بعد المباراة: “المباراة كانت اختبارا جيدا لنا، وقدمنا فيها مستوى جيد، كما كانت محطة تحضيرية مهمة للكان”.

وأضاف شايبي: “قدمنا مباراة كبيرة أمام منتخب كبير، وهذا ما كنا نبحث عنه، وسعيد بتسجيل أول أهدافي مع “الخضر”، كما أشكر كل أنصار المنتخب الوطني الذين استقبلوا اللاعبين الجدد بحفاوة كبيرة”.

أما قائد “الخضر” رياض محرز فقال عن الفوز المحقق في اللقاء الودي: ” ” فزنا بمباراة ودية وليس بكأس إفريقيا، إنه فوز مهم لنا خاصة أن المواجهات ضد السنغال دائما ما تكون صعبة، لكنها تبقى مباراة ودية فقط “.

وثمن المدافع رامي بن سبعيني الفوز المحقق، حيث قال: “حضرنا جيدا للمباراة، وكنا ندرك صعوبتها، كما طبقنا تعليمات المدرب.. نعلم جيدا أنه لدينا مجموعة جيدة، وسنواصل التحضير بجدية للكان”.

أما بغداد بونجاح فقال بعد المباراة:”الحمد لله، قدما مباراة جيدة، وفزنا على بطل إفريقيا على أرضية ميدانه، وليس من السهل الفوز في السنغال، رغم أننا لم نتنقل من أجل النتيجة، ونشكر الجماهير الجزائرية التي ساندتنا”.

من جهته أكد أيت نوري أن المباراة عرفت ندية كبيرة، وأضاف: “أنا سعيد بالفوز المحقق، هناك ندية كبيرة أمام السنغال لقد طبقنا تعليمات المدرب وهذا هو الأهم”.