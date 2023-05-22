لاعب جزائري قد يُواجه مُنافسا أوغنديا 3 مرّات في 21 يوما

على مستوى الأندية والمنتخبات

يُمكن للاعب دولي جزائري أن يُواجه مُنافسا له من أوغندا ثلاث مرّات، انطلاقا من أواخر شهر ماي الحالي.

وسيكون ذلك على مستوى الأندية في الـ 28 من ماي الحالي والـ 3 من جوان المقبل، ثم على مستوى المنتخبات في الـ 18 من الشهر الدّاخل.

ويتبارى اتحاد العاصمة مع يانغ أفريكانز التنزاني مرّتين لاحقا، بِرسم نهائي كأس “الكاف”. كما يُواجه المنتخب الوطني الجزائري المُضيّف الأوغندي في منتصف جوان المقبل.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمدافع زين الدين بلعيد الذي يرتدي زيّ نادي اتحاد العاصمة، ومتوسّط الميدان الأوغندي خالد أوتشو الذي يُمثّل ألوان فريق يانغ أفريكانز التنزاني.

وكان زين الدين بلعيد قد حضر وقائع مُواجهتَي “الخضر” والنيجر في أواخر مارس الماضي، لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، لكن فرصة المشاركة الميدانية لم تُمنَح له. أمّا خالد أوتشو، فقد خاض كلّ أطوار مقابلتَي منتخب بلاده أوغندا مع المُنافس التنزاني، في الفترة ذاتها وضمن الإطار نفسه.

وفي منافسة كأس “الكاف” للموسم الحالي، لعب زين الدين بلعيد 14 مباراة مع نادي “سوسطارة”، وخاضّ كل وقائعها أساسيا، وسجّل 3 أهداف. أمّا الأوغندي خالد أوتشو، فاكتفى بِخوض 3 مقابلات فقط مع نادي يانغ أفريكانز التنزاني، ولعب أطوارها أساسيا.

وإذا كانت مواجهة زين الدين بلعيد لِمُنافسه خالد أوتشو جدّ واردة على مستوى الأندية، فإن الأمر على مستوى الفريق الوطني يبقى رهينة المدربَين جمال بلماضي وميلوتين سريدويفيتش، وتجديد الثقة في لاعبَيهما من عدمه.