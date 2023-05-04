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رياضة

لاعب جزائري يخلف بن ناصر ويُحرز لقب البطولة الإيطالية

علي بهلولي
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لاعب جزائري يخلف بن ناصر ويُحرز لقب البطولة الإيطالية
الأرشيف
كريم زدادكة بِزيّ نادي نابولي.

أحرز لاعب جزائري مُغترب مع فريقه نابولي سهرة الخميس، لقب بطولة إيطاليا لِكرة القدم.

ويتعلّق الأمر بِمتوسّط الميدان كريم زدادكة (22 سنة)، الذي يرتبط مع نادي نابولي بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الـ 30 من جوان المُقبل.

وتعادل فريق نابولي بِنتيجة (1-1) مع المُضيّف نادي أودينيزي، لِحساب الجولة الـ 33 من عمر البطولة الإيطالية. في مباراة تابعها زدادكة من دكّة البدلاء.

وبات فريق نابولي بعد هذا التعادل، يحوز 80 نقطة، مُتقدّما عن المُطارد نادي لاتسيو بِفارق 16 نقطة، قبل 5 جولات عن إسدال السّتار. وهو الأمر الذي منح فريق المدرب لوتشانو سباليتي لقب “السكوديتو”.

ونعود إلى كريم زدادكة، فقد أعارته إدارة نادي نابولي مرّتَين إلى نادٍ محلّي وآخر بلجيكي. لكن في الموسم الحالي بقي يُمثّل ألوان فريق الجنوب الإيطالي.

وعلى مستوى الفرق الوطنية، لم يلعب زدادكة لِأيّ منتخب، وفي كلّ الأصناف.

وخَلَفَ كريم زدادكة مواطنه إسماعيل بن ناصر، الذي نال لقب بطولة إيطاليا في النّسخة الماضية بِزيّ نادي ميلان آسي. أمّا المدافع الدولي الجزائري السّابق سمير بلوفة، وفي موسم 1998-1999، فإنه لم يُدرج ضمن قائمة لاعبي فريق الميلان الذين أحرزوا اللّقب، لِأنه كان ينشط في فئة الأواسط.

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