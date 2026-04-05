-- -- -- / -- -- --
لاعب جزائري يُصرّ على خوض المونديال

يُصرّ لاعبٌ دوليٌّ جزائريٌّ على خوض كأس العالم في الصيف المقبل، بِزيّ المنتخب الوطني.

ويغيب هذا اللاعب عن صفوف “محاربي الصحراء” منذ مواجهة الزائر الأوغندي، في تصفيات المونديال بِتاريخ الـ 14 من أكتوبر الماضي.

وفي تصريحات نشرها موقع “لو بوتي ليلوا” الفرنسي، الأحد، قال نبيل بن طالب عن المونديال المقبل: “أتمنّى أن أكون جزءا من هذه المغامرة. أبذل أقصى المجهودات يوميا لِتحقيق ذلك. الآن، القرار بِيد المدرب (فلاديمير بيتكوفيتش). كل ما بِوسعي فعله هو مواصلة التدريب، والحفاظ على لياقتي البدنية، وتقديم أفضل أداء”.

وقدّم متوسط الميدان بن طالب أداءً راقيا، حينما فاز فريقه ليل (3-0) على الجار نادي لونس سهرة السبت، لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة الفرنسية.

نبيل بن طالب البالغ من العمر 31 سنة، سبق له المشاركة مع المنتخب الوطني في مونديال 2014، وكأس أمم إفريقيا 2015 و2017 و2024.

ولِتدوين اسمه في قائمة “الخضر” لِكأس العالم 2026، سيتصارع نبيل بن طالب مع زملاء له يشغلون نفس المنصب، أبرزهم: هشام بوداوي، وإسماعيل بن ناصر، ورامز زروقي، وآدم زرقان.

