يمضي لاعب جزائري مُغترب قدما نحو استلام المشعل من مواطنه الدولي إسماعيل بن ناصر، والتتويج بِلقب بطولة إيطاليا.

وكان متوسّط الميدان بن ناصر قد أحرز “السكوديتو” في الموسم الماضي، بِزيّ نادي ميلان آسي.

وخاض لاعب خطّ الوسط كريم زدادكة سهرة الجمعة أوّل مباراة له مع فريق نابولي، بِرسم البطولة الإيطالية للموسم الحالي.

وخسر فريق نابولي بِهدف لِصفر أمام الزّائر نادي لاتسيو، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 25 من عمر منافسة “الكالتشيو”.

ومنح مدرب فريق نابولي لوتشانو سباليتي الفرصة للاعبه زدادكة في الوقت بدل الضّائع، من عمر مواجهة لاتسيو.

وتنقضي مدّة عقد كريم زدادكة مع فريق نابولي في الصّيف المقبل، بعدما انضمّ إلى النادي الإيطالي في الفصل ذاته من عام 2018.

ولعب زدادكة (22 سنة) موسمَين مع فريق نابولي لِأقلّ من 19 سنة، ثم أُعير لِعامَين آخرَين إلى ناديَي كافيسي الإيطالي وشارلوروا البلجيكي، قبل أن يلتحق بِفئة أكابر نابولي في الصّيف الماضي.

ويوجد فريق نابولي في أفضل رواق لِحصد لقب بطولة إيطاليا هذا الموسم، حيث يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 65 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي لاتسيو بِفارق 17 نقطة، قبل 13 جولة عن إسدال السّتار.

وقبل بن ناصر وزدادكة، يُروّج بعضهم ما مفاده أن اللاعب الدولي الجزائري السّابق سمير بلوفة نال لقب بطولة إيطاليا، بِزيّ نادي ميلان آسي في موسم 1998-1999. ولكن في تلك النّسخة كان بلوفة ينشط في فريق الأواسط، وحاز لقبا مع “الروسونيري” خاصّا بِهذا الصّنف وليس فئة الأكابر.

وشارك سمير بلوفة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2004 بِتونس.