لاعب دولي سابق يُوجّه رسالة إلى بيتكوفيتش

وجّه لاعب دولي جزائري سابق رسالة إلى النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

ويُشير تاريخ سبتمبر 2021، إلى موعد مواجهة المنتخب الوطني للمنافس فريق بوركينا فاسو، ضمن إطار تصفيات كأس العالم 2022. وآخر لقاء دولي للمدافع مهدي زفان.

وقال زفان إن نيله في صفوف كتيبة “مُحاربي الصّحراء” كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر، هو ذكرى ستبقى خالدة وأفضل تتويج في مشواره الرّياضي.

وأضاف في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع ناديه كليرمون فوت الفرنسي، أنه يطمح إلى تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري مرّة أُخرى.

وتمرّ هذه الأمنية عبر بوّابة تقديم عروض فنية محترمة في بطولة فرنسا، يعترف زفان، الذي خاض 20 مباراة في المنافسة المُشار إليها وكذا الكأس المحلّية هذا الموسم، وسجّل هدفا كما وزّع تمريرة حاسمة.

ويرتبط مهدي زفان (31 سنة) مع نادي كليرمون فوت – مُتذيّل لائحة ترتيب “اللّيغ 1” – بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.