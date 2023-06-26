لاعب فضّل فرنسا على الجزائر انتهى موسمه ولن يُكمل البطولة الأوروبية

انتهى مشوار اللاعب مايكل أوليز مع منتخب فرنسا لِأقلّ من 23 سنة، في بطولة أوروبا لِهذا الصّنف.

وتحتضن رومانيا وجورجيا البطولة في تنظيم مُشترك، منذ الأربعاء الماضي وإلى غاية الـ 8 من جوليية المقبل.

وتعرّض متوسّط الميدان الهجومي أوليز لِإصابة في الفخذ اليسرى، واضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الـ 65، من عمر مباراة منتخبه الأولمبي الفرنسي والمُنافس النرويجي، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات سهرة الأحد.

وسيخضع أوليز للعلاج ويبتعد عن الميادين لِعدّة أسابيع، كما أوردته إذاعة “آر آم سي” الفرنسية، الإثنين.

وترك أوليز منتخب فرنسا الأولمبي قبل جولة واحدة عن اختتام دور المجموعات، يتصدّر لائحة ترتيب الفوج الرّابع، وقد اقترب من بلوغ محطّة ربع النّهائي.

وأبصر مايكل أوليز النّور بِالعاصمة البريطانية لندن عام 2001، من أب نيجيري وأمّ جزائرية. ويرتدي حاليا زيّ نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية بريطانية في تاريخ سابق، قد ذكرت بِأن مايكل أوليز يُفاضل بين تمثيل ألوان منتخبات فرنسا وإنجلترا والجزائر ونيجيريا. ولحدّ الآن، لم يلعب سوى للفئات الصّغرى لِفرنسا. الأمر الذي يسمح لاحقا بِتغيير الجنسية الرياضية (إن أراد ذلك)، استنادا إلى لوائح “الفيفا”.