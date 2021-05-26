لاعب من أصول جزائرية يُعزّز صفوف منتخب موريتانيا

فئة الأواسط

استلم لاعب مُغترب بِفرنسا من أصول جزائرية اسمه عبد الله نوري، دعوة تمثيل ألوان منتخب موريتانيا أواسط لِكرة القدم.

جاء ذلك في أحدث بيان نشره اتحاد موريتانيا لكرة القدم، الذي أكّد أن اللاعب عبد الله نوري “نصفه” جزائري.

وسيُشارك عبد الله نوري مع منتخب موريتانيا أواسط في تربّص داخل القواعد، انطلاقا من السبت المقبل وإلى غاية الـ 7 من جوان القادم. استعدادا لِبطولة العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة المُبرمجة بِمصر، ما بين الـ 17 من جوان والـ 3 من جويلية المقبلَين.

ويبلغ عبد الله نوري من العمر 16 سنة، وقد أبصر النور بِفرنسا من أب موريتاني وأمّ جزائرية تنتمي إلى ولاية سطيف، مُهاجرَين ومُقيمَين بِهذا البلد الأوروبي.

وينشط عبد الله نوري ضمن صفوف فريق مدرسة التكوين التابعة لِنادي أولمبيك ليون الفرنسي، في مركز صانع ألعاب.

وكان عبد الله نوري قد استلم في الصائفة الماضية مقترحات بِالانضمام إلى 4 أندية أوروبية، وهي: ميلان آسي وأطلنطا الإيطاليَين، وفالونسيا رفقة الإسبانيول الإسبانيَين. لكن إدارة نادي أولمبيك ليون رفضت تسريحه، استنادا إلى تقارير صحفية فرنسية.