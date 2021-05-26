-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
فئة الأواسط

لاعب من أصول جزائرية يُعزّز صفوف منتخب موريتانيا

علي بهلولي
  • 216
  • 0
لاعب من أصول جزائرية يُعزّز صفوف منتخب موريتانيا

استلم لاعب مُغترب بِفرنسا من أصول جزائرية اسمه عبد الله نوري، دعوة تمثيل ألوان منتخب موريتانيا أواسط لِكرة القدم.

جاء ذلك في أحدث بيان نشره اتحاد موريتانيا لكرة القدم، الذي أكّد أن اللاعب عبد الله نوري “نصفه” جزائري.

وسيُشارك عبد الله نوري مع منتخب موريتانيا أواسط في تربّص داخل القواعد، انطلاقا من السبت المقبل وإلى غاية الـ 7 من جوان القادم. استعدادا لِبطولة العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة المُبرمجة بِمصر، ما بين الـ 17 من جوان والـ 3 من جويلية المقبلَين.

ويبلغ عبد الله نوري من العمر 16 سنة، وقد أبصر النور بِفرنسا من أب موريتاني وأمّ جزائرية تنتمي إلى ولاية سطيف، مُهاجرَين ومُقيمَين بِهذا البلد الأوروبي.

وينشط عبد الله نوري ضمن صفوف فريق مدرسة التكوين التابعة لِنادي أولمبيك ليون الفرنسي، في مركز صانع ألعاب.

وكان عبد الله نوري قد استلم في الصائفة الماضية مقترحات بِالانضمام إلى 4 أندية أوروبية، وهي: ميلان آسي وأطلنطا الإيطاليَين، وفالونسيا رفقة الإسبانيول الإسبانيَين. لكن إدارة نادي أولمبيك ليون رفضت تسريحه، استنادا إلى تقارير صحفية فرنسية.

مقالات ذات صلة
لجنة الإعلام الرياضي تُدين العدوان الإسرائيلي

لجنة الإعلام الرياضي تُدين العدوان الإسرائيلي

محرز ضمن التشكيلة المثالية لـ “البيرمرليغ” لموسم 2020/2021

محرز ضمن التشكيلة المثالية لـ “البيرمرليغ” لموسم 2020/2021

أسماء الفائزين بِمناصب عمل في معاهد وزارة الرياضة

أسماء الفائزين بِمناصب عمل في معاهد وزارة الرياضة

بالفيديو.. تصريحات جديدة لرياض محرز حول كأس العالم وبلماضي وغوارديولا وبن زيمة

بالفيديو.. تصريحات جديدة لرياض محرز حول كأس العالم وبلماضي وغوارديولا وبن زيمة

توبة سيكون حاضرا في تربص “الخضر” لشهر جوان

توبة سيكون حاضرا في تربص “الخضر” لشهر جوان

بِالفيديو: سوداني يُبدّد “النّحس” ومبولحي يتصدّى لِركلة جزاء

بِالفيديو: سوداني يُبدّد “النّحس” ومبولحي يتصدّى لِركلة جزاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد