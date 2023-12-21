لاعب مُنافس للجزائر يضع مُدرّبه في ورطة عشية “الكان”

وضع اللاعب الدولي الأنغولي مبالا نزولا مدربه الوطني بيدرو غونسالفس في ورطة، عشية المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.

وتتبارى أنغولا مع المنتخب الوطني الجزائري في الـ 15 من جانفي المقبل، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” 2024. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي بوركينا فاسو وموريتانيا.

ورفض اللاعب مبالا نزولا المشاركة في البطولة الإفريقية، نظير التركيز على ناديه فيورنتينا. كما ذكرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الخميس.

وكان النّاخب الوطني الأنغولي بيدرو غونسالفس، قد أعلن في الأيّام القليلة الماضية عن قائمة نهائية مُشكّلة من 23 لاعبا، يُعوّل عليهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا. يوجد بينهم المهاجم نزولا.

وهكذا سيضطرّ مدرب منتخب أنغولا إلى الاستنجاد بِلاعب آخر، يُعوّض غياب زميله من نادي فيورنتينا الإيطالي.