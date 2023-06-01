لافروف: العالم أحادي القطب أصبح من الماضي

في اجتماع وزراء خارجية بريكس

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الخميس، إن النظام العالمي أحادي القطب قد بات من الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة لافروف في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة “بريكس” الذي عقد في جنوب إفريقيا.

ورحب لافروف بالمناسبة، بعقد جلسة “أصدقاء بريكس” على هامش هذا الاجتماع. وهو يجمع وزراء خارجية عدّة دول من خارج المجموعة.

ويعقد اجتماع وزراء خارجية دول بريكس يومي 1 و 2 جوان في كيب تاون بجنوب إفريقيا، تحضيرا لقمة المجموعة شهر أوت القادم.

جنوب إفريقيا تدعو 15 وزيرا للخارجية للمشاركة في اجتماع “أصدقاء بريكس”

سيشارك 15 وزيرا للخارجية من دول مختلفة، في لقاء مع وزراء خارجية دول بريكس، تستضيفه جنوب إفريقيا في 2 جوان المقبل.

وحسب بيان للحكومة المحلية، فقد دعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، 15 وزيرا من خارج المجموعة. للمشاركة في اللقاء الذي يعقب اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس.

ولم تسمّي الخارجية جنوب الإفريقية الدول الـ15 التي ستحضر هذا اللقاء. لكنها قالت إن قائمة المدعوين ستشمل وزراء خارجية دول إفريقية وأخرى من جنوب الكرة الأرضية.

وتضمّ مجموعة بريكس في الوقت الحالي كلّا من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، التي تحضّر لاحتضان القمة المقبلة للمجموعة.

وستناقش قمة المجموعة المقرّر عقدها شهر أوت القادم، إمكانية التحاق دول جديدة. بعد أن عبّرت عدة عواصم عن رغبتها بذلك.

والجزائر هي إحدى هذه الدول. حيث كشف الرئيس تبون لأول مرة عن اهتمام البلاد بالانضمام إلى “بريكس” في جويلية 2022.