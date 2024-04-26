“لانس” الفرنسي في مفاوضات متقدمة مع رفيق غيتان

موازاة مع اهتمام عدة أندية أوروبية

فتح نادي “لانس” الفرنسي، الباب أمام المهاجم الدولي الجزائري، المحترف في نادي إيستوريل برايا البرتغالي، رفيق غيتان، للعودة من جديد إلى الدوري الفرنسي خلال فترة التنقلات الصيفية القادمة. وهذا موازاة مع اهتمام عدة أندية أوروبية للفوز بخدمات الجناح الجزائري.

وأكدت عديد المصادر الإعلامية الفرنسية والبرتغالية، أن رفيق غيتان، الذي سطع نجمه هذا الموسم في البطولة البرتغالية في صفوف نادي إيستوريل برايا، على موعد مع فترة انتقالات صيفية ساخنة، بعدما أصبح مطلوباً من قبل العديد من الأندية الأوروبية للفوز بخدماته تحسبا للموسم القادم.

وأكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أن نادي لانس، المتألق في “الليغا 1″، على رأس الأندية التي تسعى للتعاقد مع الدولي الجزائري، ويوجد حاليا في مفاوضات متقدمة مع اللاعب من أجل ضمه، في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب نفس المصدر، فإن غيتان لا يُمانع في العودة من جديد إلى الدوري الفرنسي من بوابة نادي لانس، حيث سبق له اللعب لسنوات في أندية لوهافر، ريمس ورين.

وجلبت المستويات المميزة التي يقدمها رفيق غيتان مع ايستوريا برايا في الدوري البرتغالي اهتمام الكثير من الأندية ومن بينها نادي لانس الذي يريد تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم القادم، حيث يسير نحو ضمان المشاركة في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي، وهي ورقة ربما تحسم المفاوضات بشكل إيجابي بين الطرفين، خصوصاً أنّها تُعتبر أحد شروط اللاعب الجزائري الذي يريد اللعب في فريق يشارك في منافسة أوروبية.

وتمكّن رفيق غيتان هذا الموسم من تسجيل خمسة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة، ما جعله يجلب اهتمام العملاق البرتغالي بنفيكا، الذي كان قريباً من ضمّه في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن الصفقة فشلت في آخر لحظة، بسبب الشروط المالية التي وضعتها إدارة فريقه إيستوريا برايا.

في ذات السياق، يملك رفيق غيتان شرطاً جزائياً قيمته خمسة ملايين يورو في عقده مع فريقه الحالي إستوريل برايا، الذي يمتد حتى عام 2026، ما قد يُسهّل أكثر مفاوضات ضمّه، من قبل أحد الأندية الراغبة في خدماته.

يذكر، أن رفيق غيتان كان حاضراً في التربص الأخير للمنتخب الوطني، شهر مارس الماضي، لكنه لم يشارك في المباراتين الوديتين أمام بوليفيا وجنوب أفريقيا بسبب الإصابة.