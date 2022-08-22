لا موجة خامسة لفيروس كورونا بالجزائر

رغم ارتفاع إحصائيات الإصابات.. رياض مهياوي:

أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا البروفسور رياض مهياوي أن المؤشرات الحالية لا توحي بموجة خامسة لفيروس كورونا، رغم تزايد عدد الإصابات بالمتحور الفرعي (ب أ 5) خلال الأسابيع الأخيرة.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا البروفيسور رياض مهياوي، تزايد عدد الإصابات بفيروس كورنا خلال الأسابيع الماضية.مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، خصوصا خلال موسم الاصطياف وكثرة المناسبات كالأعراس وعودة الحجاج من البقاع المقدسة، وكذا حفلات النجاح في الامتحانات .

وفي هذا الإطار، دعا مهياوي إلى العودة إلى الإجراءات الوقائية خصوصا بعد التراخي المسجل وطنيا ودوليا في الالتزام بوضع القناع الواقي واحترام التباعد الجسدي خاصة في الأماكن المغلقة، مطمئنا بعدم خطورة المتحور الفرعي لأوميكرون (ب أ 5 )، الذي تظهر أعراضه في شكل زكام، تعب وحمى وسعال خفيف وآلام على مستوى الحنجرة.

وتوقع المتحدث استمرار ارتفاع الحالات خلال الأسابيع المقبلة، مذكرا بضرورة العودة إلى التلقيح، الذي اعتبره الحل الوحيد، خاصة لأصحاب المناعة الهشة كالمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، لتفادي التعقيدات في حالة الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى الإقبال المحتشم على حملات التلقيح، رغم إرشادات وتوجيهات الأطباء، مضيفا أن الجزائر لم تبلغ نسبة 33 بالمائة من نسبة تلقيح الفئات المستهدفة.

وفي معرض حديثه، نوّه البروفسور مهياوي بنجاعة استراتيجية الجزائر في مكافحة الفيروس منذ الأشهر الأولى، داعيا إلى تعزيز هذه المكاسب بالتلقيح واحترام الإجراءات الإحترازية.

وفي رده عن سؤال حول تحسين الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية، وخاصة الاستعجالات الطبية الجراحية أبرز مهياوي الجهود المبذولة في هذا الإطار ضمن الإستراتيجية الوطنية لتحسين المنظومة الصحية، معتبرا الاستعجالات الطبية واجهة هذه المنظومة التي تعكس مدى نجاعة التنظيم والتخطيط والتكوين في هذا القطاع.

وفي سياق متصل، أبرز مهياوي، أهمية المؤسسات الصحية الجوارية ودورها في تخفيف الضغط على المستشفيات، داعيا المواطنين إلى اللجوء إليها في الحالات الاستعجالية الخفيفة لفسح الأماكن بالمستشفيات الجامعية للحالات الخطيرة والمستعصية.