لباس المنتخب الوطني في “كان” 2024

كشف اتحاد الكرة الجزائري مساء الإثنين، عن لباس المنتخب الوطني في دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وهكذا وفي مباراة الجولة الأولى أمام أنغولا، يرتدي رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي لباسًا أبيضَ، نظير زيّ أحمر وأسود للمُنافس.

وفي مواجهة الجولة الثانية أمام بوركينا فاسو، يدخل زملاء القائد والجناح رياض محرز إلى أرضية ملعب “السّلام” بِمدينة بواكي، بِاللّباس الأبيض مرّة أخرى. نظير زيّ أخضر للمُنافس.

وفي لقاء الجولة الثالثة والأخيرة أمام موريتانيا، يلعب “مُحاربو الصّحراء” بِلباس أخضر. نظير زيّ أبيض للمُنافس.

وتُجرى كلّ المقابلات الثلاث بِالميدان المذكور أعلاه، في الـ 15 والـ 20 والـ 23 من جانفي الحالي، على الساعة التاسعة ليلا والثالثة بعد الظهر والتاسعة ليلا (بِالتوقيت الجزائري)، على التوالي.