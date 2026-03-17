لجنة الأهلة: ترقب هلال شهر شوال 1447هـ يوم الخميس

أكدت لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية يوم الثلاثاء في بيان، أن موعد ليلة ترقب هلال شهر شوال 1447هـ، سيكون يوم الخميس 29 رمضان 1446هـ ، الموافق لـ19 مارس 2026م.

وستعقد ندوة خاصة بليلة ترقب الهلال، بدار الإمام في المحمدية بالعاصمة. وذلك مباشرة بعد صلاة المغرب، وفق ما ذكره البيان.

وكانت اللجنة قد أعلنت مساء الثلاثاء 17 فيفري، أن الخميس 19 فيفري 2026م هو أول أيام رمضان 1447ه في الجزائر.

وهو ما ذهبت إليه عدّة دول أخرى على غرار مصر وتركيا وإيران وعُمان وليبيا وتونس. في حين بدأ المسلمون الصيام يوم الأربعاء 18 فيفري في السعودية وقطر والكويت وفلسطين.