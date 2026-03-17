لجنة الأهلة: ترقب هلال شهر شوال 1447هـ يوم الخميس

لجنة الأهلة: ترقب هلال شهر شوال 1447هـ يوم الخميس
أكدت لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية يوم الثلاثاء في بيان، أن موعد ليلة ترقب هلال شهر شوال 1447هـ، سيكون يوم الخميس 29 رمضان 1446هـ ، الموافق لـ19 مارس 2026م.

وستعقد ندوة خاصة بليلة ترقب الهلال، بدار الإمام في المحمدية بالعاصمة. وذلك مباشرة بعد صلاة المغرب، وفق ما ذكره البيان.

مواقيت الإمساك والإفطار لجميع ولايات الجزائر

وكانت اللجنة قد أعلنت مساء الثلاثاء 17 فيفري، أن الخميس 19 فيفري 2026م هو أول أيام رمضان 1447ه في الجزائر.

وهو ما ذهبت إليه عدّة دول أخرى على غرار مصر وتركيا وإيران وعُمان وليبيا وتونس. في حين بدأ المسلمون الصيام يوم الأربعاء 18 فيفري في السعودية وقطر والكويت وفلسطين.

الدوبارة البسكرية تفرض نفسها خارج حدود الزيبان

أحكام حادثة سقوط الحافلة في وادي الحراش يوم 29 مارس

مقرمان يستقبل سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر

توقيع 3 مؤسسات على اتفاقيتي تعاون في مجال التطبيقات الفلاحية

مكاسب واسعة للأحزاب والأحرار… وتخفيض لتمثيل النساء!

الوزير الأول يُطلق أشغال منجم الزنك والرصاص ببجاية

