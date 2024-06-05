لجنة الانضباط تصدر عقوباتها بخصوص مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة

أصدرت لجنة الانضباط عقوباتها بخصوص مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، التي شهدت أعمال شغب وتخريب من طرف أنصار الفريق المحلي.

وعاقبت لجنة الانضباط شباب قسنطينة بستة لقاءات دون جمهور، بالإضافة إلى الاستقبال خارج الولاية في ثلاثة لقاءات متتالية، مبرمجة داخل الديار.

كما عوقب شباب قسنطينة، بعدم تنقل جماهيره في المباريات المبرمجة خارج الديار، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 400000 دج.

كما تقرّر حرمان شباب قسنطينة من حقوق البث التلفزيوني الخاصة بمباراة اتحاد العاصمة، ويتعيّن على النادي تعويض إدارة ملعب الشهيد حملاوي في الخسائر المسجلة،

بالإضافة إلى معاقبة “الشباب” بغرامة قدرها 200000 دج، بسبب رمي الألعاب النارية.

كما عاقبت لجنة الانضباط فريق اتحاد العاصمة، بـ500000 دج، بسبب رمي الألعاب النارية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 400000 دج، وتعويض إدارة الملعب في تكاليف الأضرار المسجلة بالملعب.