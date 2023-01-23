-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
استمرار تساقط الثلوج والأمطار عبر هذه الولايات
رياضة

لجنة تنظيم “الكان” تحل بالجزائر للاستفادة من تجربة الشان

عمر سلامي
  • 618
  • 0
لجنة تنظيم “الكان” تحل بالجزائر للاستفادة من تجربة الشان
ح.م
بعثة لجنة "كان" 2023

حلت بالجزائر، أمسية الأحد، بعثة تنظيم لجنة كأس أمم إفريقيا للأمم 2023، للاستفادة من تجربة تنظيم شان الجزائر.

ويقود بعثة لجنة تنظيم كأس إفريقيا 2023 ، رئيس الإتحاد الإيفواري لكرة القدم إدريسا ياسين ديالو.

وتهدف زيارة البعثة إلى الجزائر، للاستعانة والاستفادة من تجربة تنظيم شان الجزائر، عبر عدد من ورشات العمل التي تمت برمجتها في مجالات التنظيم المختلفة مثل الأمن والتسويق والإعلام وغيرها، والعمل بها خلال كاس أمم إفريقيا المقبلة.

وستزور بعثة لجنة تنظيم “كان” 2023 الإثنين بزيارة إلى ملعب نيلسون مانديلا، ببراقي، رفقة وفد من “الكاف” للتعرف على بروتوكول تنظيم مباراة بمعايير الكاف.

مقالات ذات صلة
“الكاف” تُكافئ رضواني

“الكاف” تُكافئ رضواني

الجوية الجزائرية تطلق مسابقة للفوز بتذاكر مباريات الشان

الجوية الجزائرية تطلق مسابقة للفوز بتذاكر مباريات الشان

بسبب رونالدو.. 5 قنوات عالمية تطلب بث مباريات النصر

بسبب رونالدو.. 5 قنوات عالمية تطلب بث مباريات النصر

المنتخب الوطني يطمح للفوز أمام الموزمبيق وإنهاء الدور الأول في الريادة

المنتخب الوطني يطمح للفوز أمام الموزمبيق وإنهاء الدور الأول في الريادة

ياسين عدلي مطلوب في نادي سامبدوريا

ياسين عدلي مطلوب في نادي سامبدوريا

زروقي لن يغادر تفينتي خلال الميركتو الشتوي الحالي

زروقي لن يغادر تفينتي خلال الميركتو الشتوي الحالي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد