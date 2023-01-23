لجنة تنظيم “الكان” تحل بالجزائر للاستفادة من تجربة الشان

حلت بالجزائر، أمسية الأحد، بعثة تنظيم لجنة كأس أمم إفريقيا للأمم 2023، للاستفادة من تجربة تنظيم شان الجزائر.

ويقود بعثة لجنة تنظيم كأس إفريقيا 2023 ، رئيس الإتحاد الإيفواري لكرة القدم إدريسا ياسين ديالو.

وتهدف زيارة البعثة إلى الجزائر، للاستعانة والاستفادة من تجربة تنظيم شان الجزائر، عبر عدد من ورشات العمل التي تمت برمجتها في مجالات التنظيم المختلفة مثل الأمن والتسويق والإعلام وغيرها، والعمل بها خلال كاس أمم إفريقيا المقبلة.

وستزور بعثة لجنة تنظيم “كان” 2023 الإثنين بزيارة إلى ملعب نيلسون مانديلا، ببراقي، رفقة وفد من “الكاف” للتعرف على بروتوكول تنظيم مباراة بمعايير الكاف.