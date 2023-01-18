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الجزائر

“لجنة عملياتية” لتنسيق جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الشروق أونلاين
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“لجنة عملياتية” لتنسيق جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أرشيف
الوزير الأول

وقّع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب.

ووفق ما ينصّ عليه المرسوم المؤرخ في 3 جانفي 2023، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 2)، تتولى اللجنة الجديدة “تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.

كما تكلّف اللجنة “بضمان التنسيق وتبادل المعلومات العملياتية بين السلطات المختصّة، بهدف تحسين فعاليتها في المجال“. إلى جانب تسهيل تبادل البيانات والإحصائيات، والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة”.

وتتكوّن اللجنة العملياتية للتنسيق، من ممثلي:

  •  وزارة الداخلية والجماعات المـحلية والتهيئة العمرانية،
  •  وزارة العدل،
  •  قيادة الدرك الوطني،
  •  المديرية العامة للأمن الوطني،
  •  بنك الجزائر،
  •  المديرية العامة للجمارك،
  • المديرية العامة للضرائب،
  • المديرية العامة للأملاك الوطنية.
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